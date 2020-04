Jean Boiteux, Jackie Robinson, Nikola Karabatić : Les 11 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1947 : Le pionnier Robinson



Le 11 avril 1947, Jackie Robinson devient le premier joueur noir à disputer un match de Major League Baseball, la ligue professionnelle américaine.



2001 : Le carton de l’Australie



Le 11 avril 2001, l’Australie remporte son match face aux îles Samoa américaines sur un score fleuve (31-0). Il s’agit du plus gros écart dans un match de football professionnel.

Naissances

Marcello Lippi (football) né en 1948



Après une carrière honorable de joueur, Marcello Lippi devient entraineur au milieu des années 1980. Et c’est en Italie, que le coach va se révéler comme l’un des meilleurs entraineurs de l’histoire. Il prend les rênes de la Juventus Turin en 1996. Sur le banc de la Juve, Lippi va remporter cinq championnats d’Italie (1995, 1997, 1998, 2002, 2003) et une Ligue des Champions en 1996. Il devient sélectionneur de l’Italie en 2004. Avec la Squadra Azzurra, Marcelo Lippi remporte la Coupe du Monde 2006, organisée en Allemagne.



Nikola Karabatic (handball) né en 1984



Véritable légende du handball et du sport français, Nikola Karabatic possède un palmarès long comme le bras. Il est champion olympique aux Jeux de Pékin 2008 et aux Jeux de Londres 2012 puis médaillé d’argent aux Jeux de Rio 2016. Il devient champion du monde en 2009. Il remporte à nouveau ce titre en 2011, 2015 et 2017. Il est aussi sacré champion d’Europe en 2006, 2010 et 2014. En club, le joueur a remporté la Ligue des Champions à trois reprises (2003, 2007 et 2015).

Décès

Jean Boiteux (natation) décédé en 2010



Jean Boiteux est un ancien nageur spécialiste des épreuves de demi-fond en nage libre dans les années 1950. Il est le premier champion olympique français de l’histoire des courses de natation en bassin de 50m grâce à sa victoire sur 400m nage libre à Helsinki en 1952. Jean Boiteux demeure durant 52 ans, l’unique médaillé d’or olympique français de la discipline, jusqu’au titre de Laure Manaudou en 2004 à Athènes.