Insep : Des tags racistes découverts dimanche matin sur les grilles !

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance s'est réveillé avec la gueule de bois et le visage des mauvais jours, ce dimanche. Tôt dans la matinée, les sportifs passant devant les grilles du célèbre établissement du bois de Vincennes et berceau de la plupart de nos champions ont découvert un bien triste spectacle,Le judoka Teddy Riner et le hurdler Dimitri Bascou étaient notamment visés, avec pour le premiervenu dégrader le cliché. Sur la troisième des photos géantes accrochés aux grilles de l'Insep, le champion de tennis fauteuil blanc Michael Jérémiasz s'en est, lui, sorti indemne, au contraire de la personne noire (une volontaire) qui se trouve à ses côtés sur cette photo prise lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Rio en 2016 et qui a elle aussi droit àqui la surplombe. Des tags auxquels l'Insep, via son directeur général Ghani Yalouz, dénonçant « la haine, la lâcheté et la bêtise », a immédiatement réagi en annonçant qu'« Nous ne baisserons pas la tête, nous ne céderons aucun terrain à la haine, à la lâcheté et à la bêtise », assure l'ancien lutteur tandis que Maéva Danois (3 000m steeple et cross country), l'une des premières sur les lieux dimanche matin, ne cache pas son écœurement dans les colonnes du Parisien.« J'allais faire un footing dans le bois de Vincennes vers 9h30 quand j'ai découvert ces trois photos, explique la jeune athlète française à nos confrères. J'ai été profondément choquée. Pour moi, c'est une attaque générale contre le sport. Le racisme a encore moins sa place ici. C'est tellement loin de nos valeurs. Tout le monde est attaqué à travers ces injures et pas seulement les athlètes présents sur les photos. Je n'avais pas mon téléphone sur moi mais une athlète qui était avec moi, a fait des photos et me les a envoyées. Je les ai transmises à la direction de l'Insep et partagée aussi sur Twitter où j'ai écrit : Vous venez de vous attaquer à la grande famille du sport français. Cette famille nous regroupe avec nos cultures différentes, nos différences de couleurs de peau, nous partageons des valeurs bien plus fortes que votre QI d'huître. Et encore même l'huître est plus intelligente. »Elodie Clouvel, vice-championne olympique de pentathlon moderne, adès lors qu'elle a appris ce qu'il s'était passé dans la nuit de samedi à dimanche du côté du bois de Vincennes. « Je suis sans mots », a réagi la compagne du double champion du monde de la discipline Valentin Belaud, emojis de visage nauséeux et qui vomit à la clé. Un sentiment général qui habite le sport français ce dimanche.