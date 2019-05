Indy-Indianapolis: Victoire de Pagenaud

Simon Pagenaud a enfin renoué avec la victoire en Indycar. Le champion 2017 a en effet remporté le Grand Prix disputé à Indianapolis malgré des conditions très difficiles. Le Tricolore a multiplié les dépassements sur une piste mouillée, le dernier pour doubler Scott Dixon à deux tours de la fin, et mérite amplement ce succès. Il s'est finalement imposé devant Scott Dixon et Jack Harvey. Sébastien Bourdais s'est classé 11e de cette course.

A thrilling race.

A thrilling finish.

And to think: May is just getting started.#INDYCARGP // #ThisIsMay pic.twitter.com/VkTwKa7Ozu