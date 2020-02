Hockey sur glace - Tournoi des 4 Nations : Les Bleues gagnent encore, les Bleus balayés

Les Bleus balayés !



Les Bleus ont été défaits par le Danemark (6-1) à Klagenfurt 🇦🇹 pour leur entrée en lice

Prochaine rencontre demain contre la Norvège ou l'Autriche !



— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) February 7, 2020

Deux sur deux pour les Bleues. Vingt-quatre heures après avoir lancé idéalement leur tournoi en s'imposant 4-2 face à la Slovaquie,Grâce à des buts de Marion Allemoz et Athéna Locatelli dans le premier tiers-temps et d'un autre, signé Léa Parment dans le deuxième tiers-temps,Première du classement avec deux victoires en deux matchs, la France tentera de réussir la passe de trois, samedi midi face à la Hongrie.Si les Bleues brillent,Rapidement menée 3-0, la France n'a sorti brièvement la tête de l'eau que dans le dernier tiers-temps, avec un but de Damien Fleury permettant un temps de revenir à 4-1. Malheureusement pour les Tricolores, déjà battus par les Danois en mai dernier au Mondial, Bjorkstrand et Storm se sont attelés à leur remettre tout de suite la tête sous l'eau. Les finalistes du Tournoi des 6 Nations en décembre dernier auront la possibilité de se reprendre samedi contre la Norvège (16h15).