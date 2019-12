Hockey sur glace - Tournoi 6 Nations : La France s'incline en finale

La France peut s'en mordre les doigts. Après avoir battu le Japon et la Hongrie, les Bleus pouvaient réaliser la passe de trois et remporter le tournoi 6 Nations ce samedi à Budapest. Mais l'équipe de France a perdu contre la Biélorussie (2-3). Les Biélorusses ont fait la différence lorsqu'ils ont été en supériorité numérique. Andrei Kostitsyn s'est chargé de punir l'indiscipline tricolore. L'attaquant du Dynamo Minsk a marqué deux buts alors que l'équipe de France évoluait à un joueur de moins. Il a ouvert le score à la fin du premier tiers-temps et a redonné l'avantage au sien durant le deuxième. Entre-temps, Robin Colomban avait égalisé. En vain donc, car la Biélorussie a su faire le break. 65 secondes après le second but de Kostitsyn, Artem Demkov, son coéquipier en club, a donné deux buts d'avance aux Bisons. Les hommes de Philippe Bozon ont tout tenté pour revenir. Enzo Guebey a réduit l'écart dès l'entame de la dernière période mais Alexander Osipkov a multiplié les arrêts pour offrir le titre à sa nation. Pour une sélection française rajeunie, cette semaine se termine avec une deuxième place et certaines promesses pour l'avenir.