Hockey sur glace - Ligue Magnus (J33) : Grenoble ridiculise Briançon

Les cinq matchs de la 33eme journée de Ligue Magnus étaient au programme ce mardi, et ils ont été le théâtre de pas moins de 40 buts ! Honneur au champion de France et leader Grenoble, d'ores et déjà qualifié pour les play-offs, qui n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Briançon, en s'imposant 12-1 (4-0, 3-0, 5-1) ! Fleury (8eme), Tartari (12eme), Kearney (17eme), Champagne (20eme, 33eme), Manavian (31eme), Hardy (32eme), Treille (41eme, 57eme) et Aleardi (44eme, 52eme, 52eme) ont marqué les buts isérois alors que McCormick (49eme) avait permis à Briançon de revenir à 9-1. De son côté, Angers, également qualifié pour les play-offs, n'a pas beaucoup plus tremblé à Anglet (8eme), s'imposant 6-0 grâce à Di Dio Balsamo (4eme), Albert (8eme), Bouchard (21eme, 52eme), Latendresse (41eme) et Lacroix (46eme).

Rouen revient sur Amiens

Amiens, troisième, étant exempt, Rouen en profite pour revenir à trois points du podium, suite à son succès 5-3 à Bordeaux (6eme). Lamperier (20eme, 27eme), Caron (35eme), Thinel (42eme) et Bedin (59eme) ont marqué les buts des Dragons et Lagare (37eme) et Labelle (43eme, 46eme) ceux des Boxers. A onze longueurs derrière les Normands, on retrouve Mulhouse, qui est allé étriller Gap (9eme) 5-0 grâce à Downey (8eme), Sevcenko (26eme, 44eme), Hecquefeuille (46ele) et Munoz (55eme). Après trois défaites d'affilée, Nice (10eme) s'est réveillé, et c'est Chamonix (7eme) qui en a subi les conséquences. Les Aigles se sot imposés 6-2 (4-1 dans le deuxième tiers), grâce à des buts de Petit (3eme), Heizer (28eme), Carpentier (31eme), Hrehorcak (39eme), Widmar (40eme) et Bagin (51eme), contre des buts de Salonen (15eme) et Briand (32eme).



LIGUE MAGNUS / 33EME JOURNEE

Mardi 7 janvier 2020

Nice - Chamonix : 6-2

Grenoble - Briançon : 12-1

Bordeaux - Rouen : 3-5

Gap - Mulhouse : 0-5

Anglet - Angers : 0-6



Exempt : Amiens