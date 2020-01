Hockey sur glace - Ligue Magnus (J31) : Amiens revient à trois points de Grenoble

Grenoble étant exempt de cette 31eme journée de Ligue Magnus, Amiens en a profité pour revenir à trois points du leader isérois ce vendredi, grâce à sa victoire 5-2 à Nice, avant-dernier. Bruche (13eme), Prissaint (35eme), Belisle (35eme), Drolet (37eme) et Giroux (50eme) ont marqué les buts des Gothiques, alors qu'Aviani (32eme) et Kopta (41eme) ont marqué ceux des Aigles. Mulhouse, cinquième, fait le trou par rapport à Bordeaux, sixième, après son succès 4-1 chez les Boxers (buts de Laakso à la 7eme, Downey à la 32eme, Vigners à la 38eme et Bowes à la 60eme pour les Alsaciens, but de Levesque à la 21eme pour les Girondinss).

Anglet renverse Briançon

Dans la deuxième partie du classement, Chamonix (7eme) a signé une quatrième victoire d'affilée, sur la glace de Gap (9eme) : 3-1 grâce à Salonen (21eme), Baravaglio (35eme) et Kazarine (60eme), contre un but de Colotti (50eme). De son côté, Anglet (8eme) a battu la lanterne rouge Briançon 5-3, après avoir été mené 2-0 puis 3-1, avec des buts de Gauthier (33eme), Arrossamena (38eme), Vitou (38eme), Poudrier (59eme) et Perttila (60eme), contre des buts de McCormick (10eme), Calder (13eme) et Plouffe (37eme).



LIGUE MAGNUS / 31EME JOURNEE

Vendredi 3 janvier 2020

Nice - Amiens : 2-5

Bordeaux - Mulhouse : 1-4

Anglet - Briançon : 5-3

Gap - Chamonix : 1-3



Exempt : Grenoble