Hockey sur glace - Ligue Magnus (J30) : Grenoble étrillé à Chamonix, Amiens perd sa place de dauphin

Plus d'informations à venir...



Rouen reste parfaitement bien accroché à sa quatrième place du classement. Ce lundi soir, à l’Île Lacroix, les Normands n’ont pas fait de détails, à domicile, contre Nice (6-0). La différence définitive a été notamment faite en deuxième période, lorsque les locaux ont alors inscrit quatre de leurs six réalisations. Après ses six buts inscrits samedi, contre la lanterne rouge Briançon (6-2), Rouen récidive. De son côté, Nice rechute, après son dernier succès probant, à Gap (1-3). Après sa cruelle défaite de samedi dernier, au terme des tirs au but, sur la glace d’Angers (2-1), Mulhouse avait envie de se remettre dans le bon sens de la marche. Et cette entreprise a été couronnée de succès, puisque le club de l’est de la France s’est littéralement baladé contre Anglet (9-0). De son côté, Anglet continue sa dégringolade, avec cette dixième défaite consécutive, en Ligue Magnus. A noter qu’à l’occasion de cette 30eme journée du championnat de France, c’est Bordeaux qui était exempt.



LIGUE MAGNUS / 30EME JOURNEE

Lundi 30 décembre 2019

Briançon - Angers : 2-9

Mulhouse - Anglet : 9-0

Rouen - Nice : 6-0

Amiens - Gap : 4-5

Chamonix - Grenoble : 6-3



Exempt : Bordeaux