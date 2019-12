Amiens va pouvoir passer un bon Noël ! Les Gothiques sont assurés d'être dans le duo de tête à l'issue de la 26eme journée de Ligue Magnus, grâce à leur large victoire sur Bordeaux (5eme) ce dimanche. Les Picards se sont imposés 6-1, grâce notamment à un deuxième tiers-temps de folie. Alors que Giroux avait ouvert le score dès la 49eme seconde et que Poulin avait égalisé à la 22eme, Amiens a ensuite enquillé cinq buts en treize minutes, par Verrier (26eme), Matima (30eme et 35eme), Halley (38eme) et Bault (39eme). Aucun but n'a été marqué dans le dernier tiers, et les Gothiques s'offrent donc leur 19eme victoire de la saison. A ce moment-là, ils comptaient le même nombre de points que Grenoble, qui se déplaçait à Gap (9eme) dans la soirée. Mais les champions de France ont repris trois points d'avance sur les Picards, grâce à leur large victoire dans les Hautes-Alpes. Ils se sont en effet imposés 11-3, grâce à un festival offensif. Fleury (2eme), Champagne (6eme), Valier (10eme) et Hardy (14eme) avaient permis à Grenoble de remporter le premier tiers 4-2 (buts de Gutierrez à la 9eme et Dupuy à la 11eme pour Gap). Puis ils ont enfoncé le clou dans le deuxième tiers, avec deux nouveaux buts signés Kearney (24eme) et Treille (29eme). Le dernier tiers, malgré une réduction de l'écart signée Bourgeois (54eme) pour les Rapaces, s'est transformé en récital des Brûleurs de Loups, avec cinq nouveaux buts, marqués par Fleury (41eme), Champagne (47eme), Treille (56eme), Aleardi (57eme) et McEachen (60eme). Le patron, c'est Grenoble !

Mulhouse stoppe la série de Rouen

Alors qu'ils restaient sur six victoires d'affilée toutes compétitions confondues, les Dragons de Rouen (4eme) sont tombés sur la glace de Mulhouse (6eme) : 4-3 après prolongation. Les Scorpions menaient 2-0 à l'issue du premier tiers, grâce à Vigners (8eme) et Esipov (9eme), mais les Normands sont revenus dans le deuxième grâce à Guttig (36eme) et Lamperier (39eme). Langlais (44eme) a donné l'avantage à Rouen dans le dernier tiers, avant que Bowes (50eme) n'égalise, et c'est finalement Genest qui a donné la victoire aux Alsaciens après 2'18 de prolongation. Rien ne va plus à Anglet (7eme), qui a encaissé une sixième défaite d'affilée toutes compétitions confondues, sur la glace de Chamonix (8eme), malgré un baroud d'honneur en fin de match. Les Pionniers l'ont emporté 5-4, grâce à Kazarine (3eme), Leroux (19eme), Salonen (40eme, 57eme) et Tolvanen (46eme), contre des buts de Decock (12eme), Olsson (28eme), Riendeau (58eme) et Poudrier (59eme). Enfin, dans le match entre les deux derniers du classement, Briançon, largement dernier, a remporté sa deuxième victoire de la saison, en se défaisant de Nice après la séance de tirs au but. Le score était de 4-4 à l'issue du temps réglementaire, puis de la prolongation, avec des buts signés Chamberland (33eme), Robert (37eme), Calder (40eme) et Delemps (45eme) pour les Diables Rouges, et Carpentier (24eme), Dusek (37eme), Windmar (45eme) et Abramov (54eme) pour les Aigles. Mais durant la séance de tirs au but, Briançon a marqué trois buts, contre deux pour Nice.



LIGUE MAGNUS / 28EME JOURNEE

Dimanche 22 décembre 2019

Amiens - Bordeaux : 6-1

Briançon - Nice : 5-4 tab

Gap - Grenoble : 3-11

Mulhouse - Rouen : 4-3 ap

Chamonix - Anglet : 5-4



Exempt : Angers