Hockey sur glace - Ligue Magnus (J28) : Amiens prend provisoirement la tête

Amiens va pouvoir passer un bon Noël ! Les Gothiques sont assurés d'être dans le duo de tête à l'issue de la 26eme journée de Ligue Magnus, grâce à leur large victoire sur Bordeaux (5eme) ce dimanche. Les Picards se sont imposés 6-1, grâce notamment à un deuxième tiers-temps de folie. Alors que Giroux avait ouvert le score dès la 49eme seconde et que Poulin avait égalisé à la 22eme, Amiens a ensuite enquillé cinq buts en treize minutes, par Verrier (26eme), Matima (30eme et 35eme), Halley (38eme) et Bault (39eme). Aucun but n'a été marqué dans le dernier tiers, et les Gothiques s'offrent donc leur 19eme victoire de la saison. Ils comptent le même nombre de points que Grenoble, qui se déplace à Gap dans la soirée.



LIGUE MAGNUS / 28EME JOURNEE

Dimanche 22 décembre 2019

Amiens - Bordeaux : 6-1

18h30 : Briançon - Nice

18h30 : Gap - Grenoble

19h15 : Mulhouse - Rouen

20h30 : Chamonix - Anglet



Exempt : Angers