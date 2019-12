Hockey sur glace - Ligue Magnus (J26) : Les leaders au tapis

Dimanche surprise en Ligue Magnus ! Les deux matchs au programme de la 26eme journée ont vu les défaites des deux premiers du classement, Grenoble et Angers. Les Brûleurs de Loups ont même encaissé une troisième défaite en quatre matchs, en s'inclinant aux tirs au but face à Bordeaux (5eme). Champagne et Aleardi avaient pourtant mis les champions de France sur de bons rails, mais un doublé de Colomban a permis aux Boxers d'arracher la prolongation. Une prolongation durant laquelle il n'y a pas eu de but, avant que les quatre Grenoblois ne manquent leur tir au but durant la séance, contrairement aux Bordelais Labelle et Levesque. Après la mini-trêve, Grenoble se rendra à Nice, l'avant-dernier. Et les Isérois ont plutôt intérêt à gagner, sous peine de début de crise.



De son côté, Angers, qui est à deux points de Grenoble, s'est incliné 3-2 à Amiens, qui conforte sa troisième place et revient même à un point de son adversaire du soir. Franson avait ouvert le score pour les Gothiques, puis les Ducs ont mené 2-1 grâce à Latendresse et Hardowa, avant que Drolet et Belisle n'offrent la victoire aux Picards.



LIGUE MAGNUS / 26EME JOURNEE

Mercredi 9 octobre 2019

Mulhouse - Nice : 1-2 ap



Dimanche 8 décembre 2019

Amiens - Angers : 3-2

Grenoble - Bordeaux : 2-3 tab



Samedi 28 décembre 2019

20h30 : Gap - Anglet



Dimanche 12 janvier 2020

20h30 : Chamonix - Rouen



Exempt : Briançon