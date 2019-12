Hockey sur glace - Ligue Magnus (J23) : Rouen prend sa revanche

La deuxième partie de la saison de Ligue Magnus est lancée ! Tous les matchs de la 23eme journée (sur 44 au total) se sont déroulés ce dimanche, avec une affiche au programme : Rouen - Grenoble, remake de la dernière finale. Battus 6-1 le 22 novembre en Isère, les Normands ont pris une belle revanche en s'imposant 5-2 dans leur patinoire. Deschamps (doublé), Thinel, Makinen et Nesa ont inscrit les buts des Dragons, et Fleury et McEachen ceux des Brûleurs de Loups. Rouen compte toutefois douze points de retard sur son adversaire du jour et reste quatrième. A la deuxième place, on retrouve Angers, qui a été battu 4-3 par Bordeaux (6eme). Les Ducs menaient 3-2 à l'entrée du dernier tiers grâce à un doublé de Bouchard et un but de Masson, contre des buts de Levesque et Lessard. Mais les Boxers ont arraché la victoire grâce à Rambelo et Moisand.

Amiens grignote

Amiens, troisième, en profite pour revenir à un point, après son succès 2-0 à Mulhouse, septième (buts de Giroux et Halley). Avant-dernier, Nice a décroché une belle victoire sur la glace d'Anglet (5eme) : 4-3 après tirs au but. Les Niçois menaient 3-0 après 40 minutes (Dusek, Hrehorcak, Kopta) puis les Basques sont revenus à 3-3 en douze minutes (Pacalaj et doublé de Poudrier), avant que Bagin n'inscrive le tir au but de la victoire. Enfin, dans un match de bas de tableau, Gap (8eme) est allé gagner 3-2 après prolongation à Briançon, la lanterne rouge : doublé de Pascal et but de la victoire de Correia pour Gap, et buts de Richardson et Metais pour Briançon.



LIGUE MAGNUS

23eme journée - Dimanche 1er décembre 2019

Angers - Bordeaux : 3-4

Rouen - Grenoble : 5-2

Briançon - Gap : 2-3 ap

Anglet - Nice : 3-4 tab

Mulhouse - Amiens : 0-2



Exempt : Chamonix