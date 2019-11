Hockey sur glace - Ligue Magnus (J20) : Grenoble frappe un grand coup

Déjà large leader de la Ligue Magnus, Grenoble a frappé un grand coup en battant son rival Rouen, qu'il avait battu lors de la dernière finale, ce vendredi à l'occasion de la 20eme journée. Les Brûleurs de Loups n'ont pas fait de détails face aux Dragons, en s'imposant 6-1, grâce à des buts de Treille, Fleury (doublé), Aleardi, Tartari et Hardy, contre un but de Maia pour revenir à 4-1. Les Isérois comptent désormais quatorze points d'avance sur les Normands, quatrièmes. Angers occupe toujours la place de dauphin, à quatre points de Grenoble, suite à son succès 3-2 contre Bordeaux (8eme). Campbell, Hardowa et Bouchard ont inscrit les buts des Ducs, et Mulle et Levesque ceux des Boxers.

Chamonix après prolongation

Amiens, vainqueur de la lanterne rouge Briançon, reste sur le podium. Les Gothiques se sont imposés 4-1 grâce à Suire, Halley, Lehtinen et Giroux, contre un but de Richardson. Nice, avant-dernier, s'est donné de l'air en disposant de Mulhouse (6eme) sur le score de 5-2 : buts de Heizer, Kopta, Dame-Malka, Dusek et Abramov pour les Aigles, et de Jurik et Laakso pour les Scorpions. Enfin Chamonix (9eme) a eu besoin de la prolongation pour battre Gap (7eme) : 4-3. Briand a inscrit le premier et le dernier but des Pionniers, et Ville et Sammalmaa ont marqué également, alors que Chapuis, Boutet et Bostjan ont noirci le tableau d'affichage pour les Rapaces.



LIGUE MAGNUS / 20EME JOURNEE

Vendredi 21 novembre 2019

Grenoble - Rouen : 6-1

Chamonix - Gap : 4-3 ap

Nice - Mulhouse : 5-2

Amiens - Briançon : 4-1

Angers - Bordeaux : 3-2



Exempt : Anglet