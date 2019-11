Hockey sur glace - Ligue Magnus (J18) : Grenoble facile

Soir de cartons ce vendredi en Ligue Magnus ! Seulement trois rencontres étaient au programme, mais 21 buts ont été marqués ! Honneur au leader, Grenoble, qui compte désormais quatre points d'avance sur Angers après sa victoire 6-2 sur Mulhouse (6eme), grâce à des buts de Fabre, Koudri et un quadruplé de Kearney, contre un doublé de Munoz en deux minutes dans le deuxième tiers. Rouen (4eme) a de son côté dominé Anglet (5eme) sur le score sans appel de 7-0 : doublé de Nesa et buts de Bouvet, Crinon, Ritz, Chakiachvili et Maia pour les Dragons. Enfin, Bordeaux (8eme) est allé gagner 5-1 à Nice (10eme), grâce à des buts de Paquin, Mulle, Poulin, Lessard et Rambelo, alors que Kopta a sauvé l'honneur en fin de match pour les Aigles.



LIGUE MAGNUS / 18EME JOURNEE

Dimanche 13 octobre 2019

Amiens - Chamonix : 5-2



Vendredi 15 novembre 2019

Rouen - Anglet : 7-0

Nice - Bordeaux : 1-5

Grenoble - Mulhouse : 6-2



Samedi 16 novembre 2019

20h30 : Gap - Angers



Exempt : Briançon