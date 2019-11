Hockey sur glace - Ligue Magnus (J11/J21) : Grenoble trop fort pour Gap

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 11EME JOURNEE



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 21EME JOURNEE

Quatre matchs comptant pour deux journées différentes se déroulaient dimanche en Ligue Magnus. Et ils ont permis au leader Grenoble de signer une 19eme victoire en 21 matchs de saison régulière. Les Brûleurs de Loups l'ont en effet emporté 3-1 à Gap (8eme) dans un match comptant pour la 21eme journée.Troisième du classement, Amiens n'a pas réussi à tenir le rythme, s'inclinant 2-1 à Mulhouse (6eme), la faute à des buts de Sevcenko et Besinger alors que Bruche avait ouvert le score pour les Gothiques. Nice, avant-dernier, a enchaîné une deuxième victoire de suite, en battant Anglet (5eme) sur le score de 4-1, avec des buts d'Aviani, Abramov et un doublé de Carpentier, contre un but de Gauthier pour les Basques. Enfin, Bordeaux (7eme) a fait respecter la logique en disposant de Chamonix (9eme) : 4-2 avec des buts de Legare, Levesque, Labelle et Ranger pour les Boxers et de Salonen et Kazarine pour les Pionniers.- Gap : 5-0- Bordeaux : 2-1 (tab)- Mulhouse : 5-3- Briançon : 4-0- Anglet : 4-1Exempt : Rouen- Nice : 3-2Briançon -: 0-8Gap -: 1-3- Chamonix : 4-2- Amiens : 2-1Exempt : Rouen