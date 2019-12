Hockey sur glace - Coupe de France (H) : Rouen premier en demies

Recordman de victoires en Coupe de France de hockey sur glace (6 succès, et 6 finales perdues), Rouen sera encore au rendez-vous des demi-finales cette saison, après sa victoire à Anglet ce mardi. Les Dragons ont fait respecter la logique du classement de la Ligue Magnus (4eme contre 7eme) en allant gagner 7-3 au Pays basque. Roy (4eme, 53eme), Caron (16eme), Ritz (24eme), Guttig (29eme, 36eme) et Lemperier (31eme) ont inscrit les buts normands, alors qu'Arrossamena (16eme), Gauthier (22eme) et Decock (50eme) ont marqué ceux d'Anglet. Les trois autres quarts de finale se dérouleront mercredi.



COUPE DE FRANCE (H) / QUARTS DE FINALE

Mardi 17 décembre 2019

Anglet (Ligue Magnus) - Rouen (Ligue Magnus) : 3-7



Mercredi 18 décembre 2019

20h00 : Neuilly-sur-Marne (D1) - Mulhouse (Ligue Magnus)

20h00 : Roanne (D2) - Nice (Ligue Magnus)

20h15 : Amiens (Ligue Magnus) - Gap (Ligue Magnus)