Hockey sur glace - Continental Cup (3eme tour) : Amiens rate son entrée

Après Rouen en 2012 et 2016, Amiens espère devenir le deuxième club français à remporter la Continental Cup, la deuxième Coupe dans la hiérarchie européenne. Grâce à leur victoire en Coupe de France la saison passée, les Gothiques ont fait leur entrée dans la compétition ce vendredi, à l'occasion du troisième tour, qui consiste en une phase de poules se déroulant au Danemark. Alors que les deux premiers de chaque groupe de quatre seront qualifiés pour le Final Four du mois de janvier, Amiens a mal entamé la compétition, avec une défaite 4-2 contre Nottingham. Sabatier (5eme) et Giroux (52eme) n'ont pas pu empêcher la défaite des Gothiques, qui ont encaissé des buts de Hansen (5eme, 29eme), Quist (33eme) et Herr (44eme). Il faudra donc absolument gagner contre Vojens, qui accueille la compétition, ce samedi, et contre les Hongrois de Ferencvaros dimanche.



CONTINENTAL CUP / 3EME TOUR

Vendredi 15 novembre 2019

Amiens (FRA) - Nottingham (ANG) : 2-4

19h30 : Vojens (DAN) - Ferencvaros (HUN)



Samedi 16 novembre 2019

16h00 : Nottingham (ANG) - Ferencvaros (HUN)

19h30 : Vojens (DAN) - Amiens (FRA)



Dimanche 17 novembre 2019

15h00 : Ferencvaros (HUN) - Amiens (FRA)

18h30 : Nottingham (ANG) - Vojens (DAN)