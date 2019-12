Hockey - Ligue Magnus : Nice s'impose à Gap

Dame-Malka libère les Aigles



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 39EME JOURNEE

Lundi 23 décembre 2019



A la veille du réveillon de Noël, les Aigles se sont offert un cadeau très sympathique. En déplacement sur la glace de Gap, autre mal classé qui le précédait d'un rang et de quatre points au classement, Nice a remporté une précieuse victoire (3-1) qui lui permet de revenir à une longueur de son hôte du soir et de se relancer ainsi parfaitement dans ce bas de tableau où seul Briançon (dernier avec 7 points) ne peut plus guère se faire d'illusions. Une quatrième victoire cette saison des Niçois qui a toutefois mis du temps à se dessiner. Au moment d'entamer le troisième et dernier tiers-temps, les deux équipes se trouvaient en effet toujours au coude à coude (1-1).Gap avait pourtant mieux entamé la rencontre, avec un but d'Arturs Mickevics après un peu moins de 14 minutes de jeu. Mais les Aigles ne tardaient pas à réagir, et Ondrej Kopta égalisait quatre minutes plus tard. Le premier des trois buts des Azuréens dans cette partie, puisque la troisième période allait voir Yoanne Lacheny donner pour la première fois l'avantage aux visiteurs, avant qu'en toute fin de match, Olivier Dame-Malka ne corse l'addition dans le but vide et assure ainsi le succès de Nice. Pas de changement au classement, où Nice est toujours avant-dernier et Gap neuvième. Mais un seul point sépare désormais les Rapaces des Aigles.Gap -: 1-320h00 : Briançon - Rouen20h00 : Mulhouse - Angers20h15 : Amiens - Grenoble20h30 : Chamonix - BordeauxExempt : Anglet