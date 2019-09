Hirscher met un terme à sa carrière

Le roi du slalom, Marcel Hirscher, a pris la décision de raccrocher les skis. L’Autrichien de 30 ans quitte le circuit avec huit gros globes de cristal dans la besace – un record – mais également sept titres de champion du monde et deux sacres olympiques. Son annonce a été retransmise en direct à la télévision autrichienne.

@NOSsport @BureauSport #BreakingNews #marcelhirscher #Resign #it s now official #Hirscher will stop by immediate his carreer ...#2 weeks ago decision made #more reasons but mixed feelings #relief #private life most important #also nervous ...#best skier ever #thank U #Superstar pic.twitter.com/xyHviB48vk