Hinault, Merckx, Greene : Les 23 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1972 : Le 4 à la suite pour Merckx



Le Belge Eddy Merckx remporte le Tour de France devant l’Italien Felice Gimondi, deuxième à 10 minutes et 41 secondes, et le Français Raymond Poulidor, troisième à 11 minutes et 34 secondes.



1978 : Bernard Hinault s’impose pour la première fois sur le Tour



Lors du Tour de France 1978, Bernard Hinault s’impose au classement général devant Joop Zoetemelk, à trois minutes et cinquante-six secondes, et le Portugais Joaquim Agostinho à plus de sept minutes. À 23 ans, Hinault remporte son premier Tour de France dès sa première participation, comme Fausto Coppi, Hugo Koblet, Jacques Anquetil et Eddy Merckx.

Naissances

Stéphane Diagana (athlétisme) né en 1969



Premier champion du monde d’athlétisme masculin français, grâce à son titre obtenu sur 400 mètres haies lors des championnats du monde 1997 à Athènes, Stéphane Diagana remporte, sur cette même distance, les championnats d’Europe 2002. il est sacré champion du monde du relais 4x400m en 2003 à la suite de la disqualification, deux ans plus tard, du relais américain, pour dopage.

Il a détenu de 1995 à 2019 le record d’Europe du 400 mètres haies en 47 s 37. Il détient le record de France de la distance et co-détient celui du 4×400m. Il est désormais consultant pour France Télévisions lors des événements d’athlétisme.



Maurice Greene (athlétisme) né en 1974



Premier athlète à remporter le 100 et le 200 mètres lors de mêmes championnats du monde d’athlétisme, à Séville en 1999, Maurice Greene est aussi vainqueur aux Jeux Olympiques de 2000, sur 100m et 4x100m. Il a également détenu durant six ans le record du monde du 100 mètres, avec un temps de 9 secondes 79, établi le 16 juin 1999 lors du meeting d’Athènes. Il est également l’ancien détenteur du record du monde du 60 mètres (6 secondes 39, le 3 février 1998, performance réalisée une seconde fois le 3 mars 2001). En février 2008, il annonce sa retraite expliquant le handicap que représentaient ses blessures à répétition. Il dirige depuis 2012 l’entraînement des sprinteurs à l’Université de Californie, à Los Angeles.