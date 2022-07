Haltérophilie : Le président de la Fédération française Guy Koller retrouvé mort en Algérie

Terrible nouvelle du décès de Guy Koller, Président de la @FFHaltero lors des #JMOran2022.

Toutes mes pensées vont à ses proches et à la délégation française, tristement endeuillée à Oran.

Merci aux autorités algériennes pour leur mobilisation sur place. @FranceOlympique https://t.co/YQQ7NUg61d

— Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) July 3, 2022

L'hommage de la délégation française



Recueillement à la mémoire de Guy Koller lors des épreuves d’haltérophilie et au village #JMOran2022, avec la délégation 🇫🇷.

1 minute de silence et des applaudissements pour son engagement.@BrigitHenriques : « Les premières pensées vont à sa famille. Soyons nous tous unis. » pic.twitter.com/Dh5wcpsduY

— FranceOlympique (@FranceOlympique) July 3, 2022

L'haltérophilie française est en deuil.Président de la Fédération française d'haltérophilie-musculation (FFHM) depuis l'année dernière (il avait été élu en 2021),Il se trouvait précisément à Oran dans le cadre de ces Jeux Méditerranéens reportés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 qui avaient débuté le 25 juin dernier et s'achèveront mardi."Le CNOSF a appris avec tristesse et stupeur le décès de Guy Koller (...) Le CNOSF présente ses condoléances à sa famille, ses proches et à la Fédération". Ancien haltérophile lui-même, Koller avait été titré champion de France à sept reprises entre 1978 et 1984 dans la catégorie des poids lourds (+110 kg). Ce lundi, au lendemain de la mort tragique du président de la FFHM, un hommage lui a été rendu par la délégation française en marge des épreuves d'haltérophilie au programme du jour. L'équipe de France au complet, en présence de Brigitte Henriques, a respecté une minute de silence ainsi que des applaudissements en mémoire du natif de Strasbourg.