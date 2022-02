Guerre en Ukraine : Maracineanu enjoint aux sportifs français de ne pas se rendre en Russie

⚽ FOOTBALL – Fedor Smolov, cet international russe qui dit non à la guerre en Ukraine#Smolov #UkraineRussie

Quid des sportifs russes souhaitant se rendre en France ?

Le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, aussi brutal que l'indignation suscitée partout à travers le globe, a naturellement engendré des bouleversements. Politiques, économiques, et dans une moindre mesure, sportifs également.Censée se tenir à Sotchi au mois de septembre prochain, la course automobile a été retirée du calendrier. Autre instance puissante du monde du sport, l'UEFA a aussi tapé du poing sur la table. Initialement programmée à Saint-Pétersbourg le 28 mai 2022, la finale de la Ligue des champions de football a été délocalisée et se tiendra au Stade de France.Des signes forts dont l'écho a retenti jusque dans les plus hautes sphères du sport français. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a organisé en urgence une réunion ce vendredi avec des personnalités majeures telles que Brigitte Henriques, présidente du CNOSF, Marie-Amélie Le Fur, président du Comité paralympique et des présidents de Ligue selon Ouest France. Toujours d'après ce même quotidien,en vue de participer à un match ou une compétition quels qu'ils soient. Les premiers impactés par cette mesure sont les volleyeurs, champions olympiques depuis l'été dernier.En quête d'une médaille d'or aux Mondiaux, les Bleus ne prendront pas part à ce rendez-vous si la compétition est maintenue en Russie. Cependant,. Néanmoins, au vu de l'importance et de l'impact de ce conflit, y compris chez les ménages français, nul doute que les voix s'élèveront lorsque cette éventualité se présentera. Engagés en Ligue Europa, Lyon et Monaco disputeront leur 8eme de finale à partir de la semaine prochaine. Une compétition de football dans laquelle le club du Spartak Moscou demeure toujours en lice et pourrait représenter un adversaire potentiel de ces deux clubs tricolores en quart de finale en cas de qualification.