Götze, Coupe du monde 1930, Tom Simpson : Les 13 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Inauguration de la première Coupe du monde de football de l’histoire en Uruguay avec les matchs France - Mexique et États-Unis - Belgique.Grâce à une réalisation de Mario Götze en prolongation, l’Allemagne remporte la 4eme Coupe du monde de son histoire aux dépens de l’Argentine (1-0).(athlète) né en 1982Titré lors de l’épreuve de 110 mètres haies lors des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, Liu Xang devient à cette occasion, le premier médaillé d’or olympique chinois de l’histoire de l’athlétisme. Lors des JO 2008 et 2012, Liu Xang souffre d’une blessure au tendon d’Achille. À la suite de cette mésaventure, les médias lui donnent le surnom de « maudit des JO. »(cyclisme) décédé en 1967Après avoir remporté une médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de 1956 et une médaille d’argent lors des Jeux du Commonwealth de 1958, Tom Simpson devient en 1965, le premier britannique champion de course sur route du monde. À cette occasion, il reçoit le prix de la personnalité sportive britannique de l'année 1965. Durant la 13eme étape du Tour de France 1967, Simpson décède à 29 ans lors de l’ascension du Mont Ventoux. L’examen post-mortem a constaté qu’il avait mélangé les amphétamines et de l’alcool. Ce cocktail explosif et la chaleur ce jour-là ont eu raison du cycliste. Un mémorial, situé près de son lieu de décès, est depuis devenu un lieu de pèlerinage pour de nombreux cyclistes.