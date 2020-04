Giresse, Ter Stegen, Lewden : Les 30 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1986 : La der’ de Giresse



Grâce à leur victoire sur l’Olympique de Marseille (2-1), les Girondins de Bordeaux remportent la deuxième Coupe de France de leur histoire. É lu homme du match, Alain Giresse dispute ce soir-là son 519eme et dernier match sous les couleurs bordelaises. Il rejoindra l’OM à l’été 1986.

Naissance

Marc-André ter Stegen (football) né en 1992



Le gardien de but allemand débute sa carrière au Borussia Mönchengladbach. Il rejoint le FC Barcelone en 2014 et remporte la Ligue des Champions avec le club catalan en 2015. Ter Stegen s'adjuge également, à trois reprises, le championnat d’Espagne (2016, 2018, 2019) et la Coupe d’Espagne (2015, 2016, 2017).

Décès

Pierre Lewden (saut en hauteur) décédé en 1989



Spécialiste du saut en hauteur, Pierre Lewden a inventé et perfectionné la technique du ciseau avec retournement intérieur. En 1924, Pierre Lewden remporte la médaille de bronze de la spécialité, lors des Jeux Olympiques de Paris. Lors des JO 1928 d’Amsterdam, il est désigné porte-drapeau de la délégation tricolore. La veille de la cérémonie d’ouverture, une altercation éclate et les athlètes français se voient refuser l’entrée de l’Olympisch Stadion. L’équipe de France décida de ne pas défiler durant cette cérémonie, lors de laquelle le footballeur néerlandais Harry Dénis prononça le serment des athlètes. Le lendemain, Pierre Lewden fut contraint d'en prononcer un, au nom de ses camarades, afin que les Français puissent prendre part à ces Jeux Olympiques.