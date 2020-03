Gilardi, Klitshko, Weissmuller : Les 25 mars qui ont marqué l'histoire du sport

Événements :

1668



Première course hippique de l’histoire aux Etats-Unis



1932



Johnny Weissmuller, nageur américain, cinq fois médaillé d’or aux Jeux Olympiques et longtemps recordman du monde du 100m nage libre, devient acteur dans « Tarzan, l’homme singe ». Un rôle que reprendra Weissmuller à douze reprises durant les années 1930 et 1940.



1984



Alain Prost gagne le Grand Prix de Formule 1 du Brésil, le premier de la saison 1984 de Formule 1. Le pilote français remporta six autres Grands Prix lors de cette saison. Cependant il finira second du classement général, derrière Nicki Lauda, qui le devancera de seulement 0,5 point à l’issue de la saison.

Naissances :

Wladimir Klitshko (boxe) né en 1976 à Semeï (Kazakhstan)

Double champion du monde des poids lourds, de 2000 à 2003 et de 2006 à 2015, il détenait les ceintures WBA (Super), WBO (Super), IBF et la ceinture mineure IBO. Il détient par ailleurs le deuxième plus long règne consécutif en tant que champion du monde poids lourds (9 ans et 7 mois), derrière Joe Louis.

Décès :

Thierry Gilardi (journalisme sportif) décédé en 2008



Ce journaliste sportif français était un visage familier des amoureux du sport en France. Après un long passage chez Canal + de 1987 à 2005, Gilardi rejoint TF1 en 2005. Il deviendra la voix de l’équipe de France de football durant trois ans, et celle du XV de France durant la Coupe du Monde de rugby 2007.