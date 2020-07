Geraint Thomas, Fernando Alonso, Ali Sami Yen : Les 29 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2019 : Geraint Thomas rentre dans l’histoire



Le Gallois Geraint Thomas remporte la 105ème édition du Tour de France devant Tom Dumoulin et Christopher Froome. À cette occasion, Thomas devient le premier Gallois à remporter la Grande Boucle.

Naissance

Fernando Alonso (Formule 1) né en 1981



Premier champion du monde de Formule 1 de l’histoire de son pays, en 2005, au volant d’une Renault, Fernando Alonso conserve son titre l’année suivante avec la même écurie. Après avoir rejoint McLaren en 2007 puis être revenu chez Renault en 2008-2009, il pilote pour Ferrari de 2010 à 2014 avant de retourner chez McLaren en 2015. Fernando Alonso totalise 32 victoires en Formule 1 (entre 2003 et 2013) et deux succès aux 24 Heures du Mans lors des éditions 2018 et 2019.

Décès

Ali Sami Yen (football) décédé en 1951



En 1905, Ali Sami Yen et ses camarades de classe du lycée Galatasaray décident de créer le club sportif de Galatasaray SK, et est désigné comme le premier des fondateurs du club. De 1905 à 1918, et en 1925 pour une année de plus, au total il a été président du club sportif de Galatasaray SK pendant 14 ans. De 1916 à 1917, il était entraîneur de l’équipe de football de Galatasaray SK. En 1924, lors les Jeux olympiques de Paris il est désigné comme étant le président de la délégation turque. De 1926 à 1931, il est Président du Comité olympique de Turquie. Il est le premier entraîneur de l’équipe nationale de Turquie. Ali sami Yen a aussi joué un rôle très important pour le développement de l’athlétisme, du basket-ball et du volley-ball en Turquie. L’ancien stade Ali Sami Yen du Galatasaray porte son nom.