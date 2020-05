Genoa, Baresi, Tiozzo : Les 8 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1898 : Le Genoa premier champion d’Italie



Le 8 mai 1898, le Genoa devient le premier club à remporter le championnat d’Italie après sa victoire 2 buts à 1 face à l’Internationale Torino. Pour la première édition du championnat d’Italie, l’ancienne « Serie A » ne comptait que quatre équipe, aujourd’hui, la Série A compte vingt équipes.

Naissances

Franco Baresi (football) né en 1960



Considéré comme l’un des plus grands défenseurs de l’histoire, Franco Baresi a évolué tout au long de sa carrière au sein du Milan AC. Avec le club lombard, Baresi remporte trois Coupes d’Europe des clubs champions (1989, 1990, 1994) et six championnats d’Italie (1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996). Sélectionné à 81 reprises en équipe d'Italie, Baresi remporte la Coupe du Monde 1982, cependant, le défenseur central reste sur le banc durant toute la compétition. En 1994, Franco Baresi participe à la défaite de son équipe face au Brésil en finale de la Coupe du Monde.



Fabrice Tiozzo (boxe) né en 1969



Fabrice Tiozzo, fait partie des 30 champions du monde français de boxe anglaise. Son bilan en 50 combats professionnels est de 48 victoires (32 avant la limite), pour seulement 2 défaites. Il devient champion du monde poids mi-lourds de boxe le 16 juin 1995. Il conserve son titre jusqu’au 22 novembre 1996. Le 20 mars 2004, Fabrice Tizzo remporte de nouveau la ceinture de champion du monde poids mi-lourds.

Décès

Lionel Rose (boxe anglaise) décédé en 2011



Avec un bilan de 42 victoires et 11 défaites en 53 combats professionnels, Lionel Rose figure parmi les plus grands boxeurs australiens de l’histoire. Le 26 février 1968, Lionel Rose entre dans l’histoire en devenant le premier Australien aborigène à être champion du monde de boxe après sa victoire face à Fighting Harada. En 2003, il a été intronisé au Temple de la renommée de la boxe nationale australienne.