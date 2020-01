Géant parallèle de Sestrières (F) : Direz ne s’y attendait pas

Clara Direz a vécu une journée incroyable à Sestrières. Après avoir passé sans encombre les qualifications malgré une blessure à une main qui l’a handicapée, la skieuse du Grand-Bornand a remporté le slalom géant parallèle organisé dans la station italienne. Un succès marqué par une victoire dans un duel avec Mikaela Shiffin dont elle ne revient pas. « C'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait je ne savais pas trop à quoi m'attendre, c'était le tout premier géant parallèle. Il n'y avait pas de hiérarchie, c'était hyper ouvert et j'avais vraiment envie de prendre du plaisir ce (dimanche) matin après ma course belle d'hier (samedi), a confié Clara Direz au quotidien L’Equipe . Je me suis dit : ‘Aujourd'hui, t'as moins de pression’. Quand j'ai vu que je tombais contre Shiffrin, je me suis dit que ça allait être un gros morceau à aller chercher. Après, j'ai essayé de me concentrer sur mon ski et ça a l'air d'avoir marché, avec un petit peu de chance pour le tracé, mais je pense que j'ai bien skié. » Une victoire qui permet à l’équipe de France de retrouver le sourire dans une saison difficile.