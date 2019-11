Géant de Killington (F) : Worley quatrième, le meilleur temps pour Bassino

Pas de troisième podium de suite en slalom géant pour Alice Robinson. Affaiblie par une blessure à un genou qui a mis en suspens sa présence à Killington ce week-end, la Néo-Zélandaise n’a pas été en mesure de terminer la première manche de l’épreuve organisée dans la station américaine et voit son dossard rouge, hérité de sa victoire en ouverture de la saison à Sölden, menacé notamment par Mikaela Shiffrin. Mais ce n’est pas l’Américaine qui a signé le meilleur temps sur ce premier tracé. L’Italienne Marta Bassino a, en effet, damé le pion aux favorites dont Petra Vlhova. La Slovaque, numéro 2 mondiale la saison passée, n’a toutefois concédé que 23 centièmes à l’Italienne et devance de six centièmes la Suissesse Michelle Gisin, troisième.

Worley prête à jouer le podium

Juste à l’extérieur du Top 3, avec un temps à 35 centièmes de Marta Bassino, Tessa Worley est en position d’observatrice. La Française, qui n’a pas signé de victoire en Coupe du Monde depuis l’ouverture de la saison 2018-2019, aura une carte à jouer lors de la deuxième manche mais devra faire attention à une certaine Mikaela Shiffrin. Contrairement à ses habitudes, l’Américaine n’a pas écrasé cette première manche, bien au contraire. Elle a concédé 41 centièmes à Marta Bassino et va devoir cravacher sur le deuxième tracé pour signer sa première victoire de la saison en slalom géant, elle qui reste sur une victoire nette et sans bavure en slalom à Levi. Côté Tricolore après les 30 premiers passages, Coralie Frasse Sombet (11eme à 0’’98) peut croire à une place en première manche tout comme Clara Direz (16eme à 1’’55)



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (F)

Géant de Killington (Etats-Unis) - Première manche (après 30 dossards) - Samedi 30 novembre 2019

1- Marta Bassino (ITA) en 49’’05

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0’’23

3- Michelle Gisin (SUI) à 0’’29

4- Tessa Worley (FRA) à 0’’35

5- Mikaela Shiffrin (USA) à 0’’41

6- Viktoria Rebensburg (ALL) à 0’’45

7- Federica Brignone (ITA) à 0’’59

8- Wendy Holdener (SUI) à 0’’64

9- Meta Hrovat (SLO) à 0’’70

10- Eva-Maria Brem (AUT) à 0’’82

11- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 0’’98

...

16- Clara Direz (FRA) à 1’’55

...