Quatre centièmes de seconde ! C’est ce qui a fait la différence lors de la deuxième manche du slalom géant de Courchevel pour départager Federica Brignone et Mina Fuerst Holtmann. L’Italienne, avec le cinquième temps du deuxième tracé, a pris les commandes de l’épreuve des mains de Wendy Holdener avant les passages de sa compatriote Marta Bassino et de la Norvégienne, véritable surprise sur la première manche. Si celle qui a remporté le slalom géant de Killington a laissé beaucoup trop de temps en route et prend la septième place finale, Mina Fuerst Holtmann a réalisé un haut de piste parfait pour pointer avec trois dixièmes d’avance sur Federica Brignone au deuxième intermédiaire. Mais la pression d’une première victoire en Coupe du Monde a eu raison de la Norvégienne qui a petit à petit perdu du temps sur l’Italienne pour s’incliner pour quatre centièmes de seconde, permettant à l’Italienne de s’emparer du dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de la spécialité. La skieuse du Baerums Skiklub se console avec son premier podium au plus haut niveau devant Wendy Holdener qui y parvient enfin en slalom géant.

Les Bleues aux portes du Top 10, journée à oublier pour Shiffrin

Restant sur la bonne impression de Saint-Moritz, Petra Vlhova a pris la quatrième place dans le même temps que Viktoria Rebensburg, un résultat qui permet à l’Allemande de monter sur le podium du classement général de la Coupe du Monde. Elle est devancée par Federica Brignone de 70 points loin derrière Mikaela Shiffrin... qui n’a été que l’ombre d’elle-même à Courchevel. Déjà en difficulté sur la première manche, elle n’a pas pu tirer profit du tracé imaginé par son entraîneur pour remonter dans la hiérarchie. Manquant d’allant sur cette neige si particulière, l’Américaine s’est contentée du 11eme temps de la manche pour une 17eme place finale, son pire résultat en slalom géant en Coupe du Monde depuis sa 14eme place à Jasna en mars 2016. Elle est devancée par les Françaises Tessa Worley et Coralie Frasse Sombet qui, si elles ont toutes deux manqué le Top 10, prennent respectivement les 11eme et 12eme places de ce slalom géant à domicile. La performance de cette deuxième manche a été signée par l’Allemande Marlene Schmotz qui est remontée du 20eme au 9eme rang grâce au meilleur temps sur ce tracé. Direction désormais Val d’Isère avec une descente, un Super-G et un combiné au programme.



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (F)

Slalom géant de Courchevel (France) - Deuxième manche (Classement final) - Mardi 17 décembre 2019

1- Federica Brignone (ITA) en 2’13’’59

2- Mina Fuerst Holtmann (NOR) à 0’’04

3- Wendy Holdener (SUI) à 0’’44

4- Petra Vlhova (SLQ) à 0’’48

- Viktoria Rebensburg (ALL) à 0’’48

6- Sara Hector (SUE) à 0’’59

7- Marta Bassino (ITA) à 0’’77

8- Maria Therese Tviberg (NOR) à 0’’86

9- Marlene Schmotz (ALL) à 0’’89

10- Alice Robinson (NZL) à 0’’98

11- Tessa Worley (FRA) à 1’’21

12- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 1’’22

...

17- Mikaela Shiffrin (USA) à 1’’65

...



Classement général de la Coupe du Monde

1- Mikaela Shiffrin (USA) 546 points

2- Federica Brignone (ITA) 381

3- Viktoria Rebensburg (ALL) 311

4- Petra Vlhova (SLQ) 288

5- Corinne Suter (SUI) 225

...

13- Tessa Worley (FRA) 158

...



Classement de la Coupe du Monde de slalom géant

1- Federica Brignone (ITA) 225 points

2- Mina Fuerst Holtmann (NOR) 159

3- Marta Bassino (ITA) 158

4- Mikaela Shiffrin (USA) 154

5- Tessa Worley (FRA) 129

...



Si vous avez manqué la première manche...



Après Alice Robinson à Sölden et Marta Bassino à Killington, c’est décidément la saison des surprises en slalom géant ! Sur la piste du Stade Emile-Allais de Courchevel, c’est Mina Fuerst Holtmann qui s’est montrée la plus rapide à l’occasion de la première manche du géant organisée dans la station alpine. La Norvégienne a, en effet, su éviter les pièges d’une piste plus lente que l’habitude et un tracé très régulier mis en place par... l’entraîneur de l’équipe de Norvège. La skieuse de 24 ans a bouclé le tracé en 1’07’’15, devançant d’un dixième les Italiennes Marta Bassino et Federica Brignone. En forme après sa victoire lors du slalom parallèle de Saint-Moritz ce dimanche, Petra Vlhova a confirmé en signant le quatrième temps à seulement 16 centièmes de Mina Fuerst Holtmann.

Worley va devoir cravacher, Shiffrin passe à côté

Le Top 5 de cette première manche est complété par la Suissesse Wendy Holdener à 37 centièmes de seconde de la Norvégienne. Révélation du début de saison avant un rendez-vous manqué à Killington, Alice Robinson a pris place dans le wagon de tête à une demi-seconde de Mina Fuerst Holtmann, juste devant Viktoria Rebensburg, victorieuse du Super-G de Lake Louise. Devant son public, Tessa Worley s’est un peu compliquée la tâche avec le 9eme temps à un peu plus de huit dixièmes, juste devant une autre Tricolore Coralie Frasse-Sombet. Elles seront les seules représentantes françaises en deuxième manche, Doriane Escané (51eme), Romane Miradoli (54eme) et Joséphine Forni (57eme) n’ayant pas passé le cut. Mais la surprise de cette première manche est venue du dossard numéro 1, Mikaela Shiffrin. L’Américaine a été comme endormie par le rythme régulier de cette manche et piégée par la neige salée de Courchevel. Le résultat est un débours au-delà de la seconde et une 19eme place finale pour la numéro 1 mondiale, ce qui va lui imposer de prendre le maximum de risques lors du second tracé pour limiter les dégâts.