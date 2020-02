Gabart fait une pause en 2020

Naviguer sur le @trimaranMACIF est un privilège extraordinaire qui nécessite un engagement absolu.Mon corps et mon esprit ont besoin de repos. Je sais que Pascal sera à la hauteur de ce superbe bateau sur @The_Transat_CIC Le temps de souffler pour mieux revenir! #revenirplusfort https://t.co/NRh2dYiDgx

— François GABART ⭐️⛵️⭐️ (@francoisgabart) February 25, 2020

Bidégorry a déjà gagné sur Macif

Deuxième de la Route du Rhum en 2018, de la Rolex Fastnet et de la Brest Atlantiques en 2019, François Gabart espérait renouer avec la victoire à l’occasion de sa seule course prévue pour 2020, The Transat, qui relie Brest à Charleston aux Etats-Unis, et dont le départ serra donné le 10 mai. Mais le skipper de bientôt 37 ans (il les fêtera le 23 mars) a préféré renoncer à cette course en solitaire prestigieuse, et laisser son trimaran Macif à Pascal Bidégorry. La raison ? Une fatigue physique et mentale. «François sait qu’il est nécessaire de ne pas sous-estimer la difficulté de l’exercice surtout lorsqu’il s’agit de reprendre la mer en solitaire pour un nouveau sprint sur l’Atlantique. Après mûre réflexion avec le groupe Macif, la décision a donc été prise de maintenir la participation du bateau à The Transat CIC sans François aux commandes. La démarche ne remet évidemment pas en cause le partenariat qui le lie à la Macif, qui en tant qu’assureur, place la prévention au cœur de son métier et soutient pleinement son choix pour qu’il revienne plus fort sur l’eau l’année prochaine à la barre du nouveau trimaran MACIF actuellement en construction. »Pascal Bidégorry (52 ans), vainqueur de la Transat Jacques Vabre avec François Gabart en 2015, va donc assurer l’intérim, pour son plus grand plaisir : « C’est un honneur de naviguer à bord du trimaran MACIF et d’avoir la confiance de François ainsi que celle du groupe Macif pour faire The Transat CIC qui, au même titre que la Route du Rhum, est un monument de la voile française.Mon expérience fait que je suis conscient de l’exercice ; ce n’est pas anodin de faire du solitaire sur ce genre de bateau mais ce qui est rassurant pour moi, c’est de savoir que je ne suis pas tout seul dans l’histoire et même si, à un moment donné, il va falloir que je mène une partition avec mes deux mains ». François Gabart reprendra ensuite le flambeau en 2021, sur un tout nouveau trimaran, Macif ayant renouvelé son engagement dans le monde de la course au large jusqu'en 2024.