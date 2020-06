Francis Joyon, Golden State, Thierry Roland : Les 16 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2013 : Joyon dans l’histoire



Francis Joyon réalise un exploit en pulvérisant le record de la traversée de l’Atlantique Nord à la voile en solitaire, à la barre de son maxi -Trimaran IDEC en 5 jours 2 h 56 min et 10 s.



2015 : Golden State de retour au sommet



Quarante ans après leur dernier sacre, les Warriors de Golden State s’imposent lors du match 6 des finales NBA 2015 contre les Cavaliers de Cleveland et glanent ainsi leur quatrième titre de champion NBA. Andre Iguodala est désigné MVP des finales.

Naissance

Bianca Andreescu (tennis) née en 2000



Très en vue sur le circuit junior où elle remporte notamment l’Open d’Australie et des Internationaux de France en double avec Carson Branstine, Bianca Andreescu a remporté son premier tournoi majeur de la WTA, à Indian Wells, le 17 mars 2019. Le 7 septembre 2019, elle remporte son premier titre du Grand Chelem après sa victoire à l’US Open en battant Serena Williams en finale sur le score de 6-3, 7-5. Elle devient alors la première Canadienne à remporter un tel titre et la première joueuse de l’ère Open à remporter l’US Open dès sa première participation.

Décès

Thierry Roland (journalisme sportif) décédé en 2012



Durant sa carrière, Thierry Roland a commenté 13 coupes du monde, 9 championnats d’Europe et plus de 1360 matchs de football. Il fut également commentateur pour certaines compétitions d’athlétisme, de boxe et a couvert plusieurs Jeux olympiques depuis 1960. D’une longévité exceptionnelle à l’antenne, il a longtemps travaillé pour Antenne 2, puis pour TF1 avant de rejoindre M6. Thierry Roland meurt le 16 juin 2012 à l’âge de 74 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral. L’équipe de France de football lui rendra hommage en observant une minute de silence avant le match face à la Suède lors de l’Euro 2012.