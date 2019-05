Formule E: Vergne vainqueur à Monaco

Belle performance pour Jean-Eric Vergne qui s'est imposé au terme du E-Prix de Monaco qui se déroulait ce samedi. Le pilote DS-Techeetah n'a pratiquement jamais été inquiété et a mené la course de bout en bout.

Au terme de cette épreuve monégasque, le Français a devancé l'Anglais Oliver Rowland (DAMS), le Brésilien Felipe Massa (Venturi Formula E Team) et l'Allemand Pascal Wehrlein (Mahindra Racing Formula E Team). Grâce à sa prestation de choix, Vergne décroche la seconde victoire de sa saison et prend la tête du championnat par la même occasion.

Quant à Tom Dillmann (NIO Formula E Team), autre Français à disputer cette course, il se classe à une bien modeste 16e place.

That feeling ... Win in Monaco taking the lead of the championship

Never, ever, ever giving up... Thanks to my team @DSTECHEETAH for giving me an incredible car and to all my fans to always support me, even in tough times. #JEV25 @TAGHeuer #DontCrackUnderPressure #MonacoEprix pic.twitter.com/I8CnOE6ByJ