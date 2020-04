Foreman - Holyfield, Sharapova, Rivaldo : les 19 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événements :



1991 : Le choc des générations



Le 19 avril 1991, le monde de la boxe voit s’opposer George Foreman, 42 ans, qui tente de renouer avec son passé d’antan, face à Evander Holyfield, 29 ans, au sommet de sa forme, à ce moment-là. Si Holyfield part largement favori, le combat, lui, sera une lutte enragée qui dura 12 rounds. Au final, Foreman perd aux points, mais à 42 ans, le boxeur ressort grandi de ce combat et sa réputation d’encaisseur ne sera plus à faire.

Naissances :



Philippe Saint-André (rugby) né en 1967

Capitaine du XV de France de 1990 à 1997, il conduit l’équipe qui réussit à remporter le Tournoi des Cinq Nations en 1993. Mais le point culminant de sa carrière est la troisième place de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 1995 en Afrique du Sud. Il devient sélectionneur du XV de France à partir de 2011. Son mandat à la tête des Bleus n’est pas un franc succès. Il ne remporte aucun tournoi des Six Nations et se fait éliminer en quart de finale de la Coupe du Monde 2015 après une lourde défaite face aux All Blacks (62-13)



Rivaldo (football) né en 1972



Figure incontournable du football brésilien, Rivaldo a évolué notamment au FC Barcelone et au Milan AC. En 1999, il remporte la Copa América 1999 et le Ballon d’Or. Le 30 juin 2002, il remporte la Coupe du Monde avec le Brésil après une victoire en finale face à l’Allemagne (2-0). Joueur d’une grande longévité, Rivaldo a joué au football 25 années. Il est l’un des rares joueurs ayant évolué sur quatre continents différents (Europe, Amérique du Sud, Asie et Afrique).



Maria Sharapova (tennis) née en 1987



Elle est considérée comme la plus grande joueuse russe de l’histoire. Elle est la première Russe à remporter les quatre tournois du Grand Chelem en simple durant sa carrière : Wimbledon 2004, US Open 2006, Open d’Australie 2008 et Roland-Garros 2012 et 2014. Elle remporte la Fed Cup en 2008. Le 8 juin 2016, Maria Sharapova est suspendue 15 mois par la Fédération internationale, après avoir été contrôlée positive au meldonium en janvier de la même année, lors de l’Open d’Australie. Elle fait son comeback en avril 2017. Malgré un titre remporté et une place dans le Top 25 retrouvée en 2018, elle annonce mettre fin à sa carrière le 26 février 2020.

Décès :



Aaron Hernandez (football américain) décédé en 2017



Ce footballeur américain est malheureusement connu pour son destin tragique. Sélectionné par les New England Patriots lors de la draft 2010, il est l'auteur d’un touchdown lors de la défaite de son équipe au Super Bowl 2011 face aux Giants de New York. Il signe une prolongation de contrat de 40 millions d’euros avec sa franchise en 2012. Son début de carrière est parfait, mais un événement va tout chambouler. En juin 2013, Aaron Hernandez est arrêté par la police. Il est soupçonné du meurtre d’Odin Lloyd, l’un de ses proches et dont le corps a été retrouvé neuf jours plus tôt, criblé de balles. Les Patriots mettent un terme à son contrat la même année. Le 15 avril 2015, il est jugé coupable de meurtre au premier degré par le jury de la Cour de justice fédérale de Bristol. Il est alors condamné à la prison à vie. Le 19 avril 2017, l’ancien joueur de NFL se donne la mort, par pendaison, dans sa cellule.