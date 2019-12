Finale du Grand Prix ISU : Kevin Aymoz en bronze

Une chute qui n'empêche pas une énorme émotion



That's one happy Kevin Aymoz!! 😄 He takes home the bronze medal from the Grand Prix Final!

Grand Prix ISU

3eme - Kevin Aymoz (FRA) : 275,63 pts

A 22 ans, Kevin Aymoz s'invite déjà à la table des plus grands. Le Français a obtenu le meilleur résultat de sa carrière ce samedi à Turin lors de la Finale du Grand Pris ISU. Le natif d'Echirolles est monté sur la troisième marche du podium.Et quand on voit le casting de ce podium, on comprend mieux l'ampleur de l'exploit du champion de France. Nathan Chen a remporté l'épreuve pour la troisième fois d'affilée. Comme lors du programme court, le double-champion du Monde a obtenu la meilleure note sur le programme libre. Avec un total de 333,5 points, il termine loin devant Yuzuru Hanyu, le double-champion olympique. Avec 291,43 points, son avance sur Kevin Aymoz n'est pas si grande. Seulement 25,8 points.Il faut dire que les deux hommes étaient presque à égalité après le programme court de jeudi. Et même si le Français a obtenu le meilleur score de sa carrière, il n'a pas réussi à passer devant un adversaire aussi prestigieux. La faute notamment à une petite erreur lors du programme libre ce samedi. Une chute sur son deuxième quadruple boucle-piquée lui a certainement coûté quelques points.Un résultat qui le place dans les meilleures dispositions avant les différents championnats qui se dérouleront durant l'hiver. Une performance qui pourrait bien inspirer d'autres patineurs français en lice ce samedi dans le Piémont : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.: Yuzuru Hanyu (JAP) : 291,43 pts- Alexander Samarin (RUS) : 248,83 pts- Boyang Jin (CHI) : 241,44 pts