FIFA, Mandžukić, Ma’a Nonu : Les 21 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1904 : Et la FIFA fut !



La FIFA (Fédération internationale de football association) est fondée le 21 mai 1904 à Paris, elle a pour vocation de gérer et de développer le football dans le monde.



2008 : Le premier sacre européen de CR7



Le club anglais de Manchester United remporte la Ligue des champions en battant le FC Chelsea 1-1 (6-5 aux t.a.b) au Stade Loujniki de Moscou. Avec cette victoire, Cristiano Ronaldo remporte le premier trophée européen de sa carrière.

Naissances

Ma’a Nonu (rugby) né en 1982



Considéré comme l’un des éléments forts des All Black au début du 21ème siècle, Ma’a Nonu compte 103 sélections sous le maillot de la Nouvelle-Zélande. Vainqueur de la Coupe du Monde 2011 et 2015, Nonu est l’un des rares rugbymen de l’histoire à avoir remporté deux coupes du monde consécutives.



Mario Mandžukić (football) né en 1986



L’attaquant croate a évolué dans de nombreux clubs prestigieux tout au long de sa carrière (Bayern Munich, Atlético Madrid, Juventus Turin). Sous le maillot du Bayen, Mandžukić permet à son équipe de remporter la Ligue des Champions en 2013 avec un but inscrit en finale face au Borussia Dortmund. Avec la sélection de la Croatie, Mario Mandžukić atteint la finale de la coupe du monde 2018. Buteur lors de cette finale, l’attaquant croate rejoint Ferenc Puskas, Zoltan Czibor, Gerd Müller et Zinedine Zidane, au palmarès des joueurs ayant inscrit un but en finale de Ligue des Champions et en finale de la Coupe du Monde.

Décès

Max Cohen-Olivar (sport automobile) décédé en 2018



Considéré comme le plus grand pilote marocain de l’histoire, Max Cohen Olivar s’est illustré sur les plus grands circuits du monde. Avec vingt participations aux 24 Heures du Mans, il est un des pilotes africains qui s'est le plus engagé dans la course d’endurance. Ses meilleurs résultats sont deux 12ème places en 1982 et 2000.