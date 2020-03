FFSG : Quatre candidatures validées sur les sept

Ils étaient sept à rêver du poste. Ils ne seront que quatre à pouvoir y prétendre. Sur les sept candidatures présentée auprès de la Fédération française des sports de glace (FFSG) en vue de la succession de Didier Gailhaguet à la présidence, dont les élections se dérouleront le 14 mars prochain, la FFSG n'en a validé que quatre : celles de Nathalie Péchalat, Michel-Ange Marie-Calixte, Damien Boyer-Gibaud et Gilles Jouanny. Marie-Reine Le Gougne, Marc Bella et Hubert Godefroy ont, eux, été écartés de la course. « Leurs candidatures n'ont pas été retenues car elles ne sont pas conformes aux critères mentionnés dans nos statuts », confirme la FFSG en écho aux révélation du journal L'Equipe mardi. Le quotidien avait indiqué que deux ans de licence étaient impératifs pour pouvoir se présenter à la présidence le 14 mars prochain. Ce qui posait un problème pour Le Gougne, Bella et Godefroy, étant donné qu'aucun ne possédait cette caractéristique impérative pour pouvoir postuler. Le fauteuil se jouera donc entre Péchalat, Marie-Calixte, Boyer-Gibaud et Jouanny. Tandis que Philippe Candeloro, après avoir un temps songé à se présenter, a finalement renoncé - « malgré sa réelle envie de (s’)investir » - et postulera uniquement à l'un des postes vacants du Conseil Fédéral - l'ancienne patineuse Nathalie Péchalat avait la première informé la ministre des Sports Roxana Maracineanu qu’elle allait entrer en campagne.

Verdict le 14 mars

Âgée de 36 ans, la Rouennaise a connu une très belle carrière en danse sur glace, avec deux titres européens et trois médailles mondiales entre 2011 et 2014, aux côtés de Fabian Bourzat. Retraitée depuis 2014, l’épouse de l’acteur Jean Dujardin est membre de la commission des athlètes du CNOSF et a participé à la rédaction de la tribune publiée dans Le Parisien invitant à la libération de la parole et à une prise de conscience des problèmes d'agression sexuelles dans le sport. A noter que quatorze sportifs, dont Philippe Candeloro, Gwendal Peizerat ou Sarah Abitbol, avaient exprimé leurs réserves sur sa candidature. Damien Boyer-Gibaud s'était lui aussi porté à son tour candidat à la présidence de la FFSG. Agé de 35 ans, le chef d'entreprise dans l'immobilier possède aussi la casquette de président bénévole du club de danse sur glace d'Angers. « Motivé par des sollicitations régulières, profondément inquiet pour l'avenir de notre Fédération, j'ai souhaité consulter certains homologues présidents de clubs et de ligues avant de me prononcer. Après mûre réflexion, je suis prêt maintenant à porter ce projet et à présenter dès aujourd'hui ma candidature à la présidence de la Fédération », avait indiqué Boyer-Gibaud dans la foulée auprès de l’AFP, imité ensuite par Michel-Ange Marie-Calixte et Gilles Jouanny, qui figureront eux aussi parmi les quatre noms sur la liste du 14 mars prochain. L’assemblée générale extraordinaire de la FFSG se réunira en effet à cette date pour élire le nouveau président, ou la nouvelle présidente. En attendant, l'intérim est assuré par la présidente du Conseil fédéral Maryvonne Del Torchio.