FC Nantes, Jonah Lomu, Didi : Les 12 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement



2001 : Le FC Nantes au sommet de la Ligue 1



Le 12 mai 2001, le FC Nantes remporte le titre de champion de France pour la 8eme fois de son histoire. Les Canaris finissent premiers de la saison 2000-2001 avec quatre points d’avance sur l’Olympique Lyonnais. C’est à ce jour, le dernier titre de champion de France remporté par les Nantais.

Naissances



Jonah Lomu (rugby) né en 1975



Il est la première star mondiale issue du monde du rugby, en raison de son physique hors normes. Jonah Lomu se fait remarquer en 1994 en devenant le plus jeune joueur à porter le maillot des All Blacks. Un an plus tard, lors de la Coupe du Monde 1995 organisée en Afrique du Sud, Lomu explose aux yeux du monde en inscrivant sept essais en cinq matchs, dont un quadruplé en demi-finale face à l’Angleterre.

L’ailier néo-zélandais est le meilleur marqueur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 15 réalisations. Malgré son apport indéniable, Jonah Lomu n’a jamais su ramener la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Des problèmes de santé liés à un rein ternissent la fin de sa carrière. Il met fin à sa carrière de rugbyman en 2010. Le 18 novembre 2015, Jonah Lomu décède d’un arrêt cardiaque à son domicile d’Auckland, à l’âge de 40 ans.



Marcelo (football) né en 1988



À l’hiver 2007, le jeune Marcelo débarque à 18 ans du côté du Real Madrid. Treize ans plus tard, le latéral gauche fait toujours parmi de l’effectif merengue et ce dernier a eu le temps de garnir son armoire à trophées. Depuis son arrivée, le Brésilien a remporté le championnat d’Espagne en 2007, 2008, 2012 et 2017 et la Ligue des Champions en 2014, 2016, 2017 et 2018. Il est sélectionné depuis 2006 en équipe du Brésil, avec laquelle il remporte la Coupe des Confédérations 2013. Sélectionné à 58 reprises avec la sélection brésilienne, Marcelo dispute les Coupes du Monde 2014 et 2018.

Décès

Didi (football) décédé en 2001



Il est l’un des joueurs phares de l’équipe du Brésil qui remporte la Coupe du Monde en 1958 et en 1962. Ce milieu offensif était un excellent tireur de coups francs. Il est notamment considéré comme l’inventeur de la frappe en « feuille morte » (frappe brossée qui redescend brusquement en fin de trajectoire) et est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps de la Seleção. Didi fut d’ailleurs nommé comme le 19eme meilleur joueur du 20eme siècle par l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).