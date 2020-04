FC Nantes, Isabelle Yacoubou, Telê Santana : les 21 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

1943 : création du FC Nantes



Le 21 avril 1943, le FC Nantes est fondé. 77 ans plus tard, le club fait partie des formations les plus prestigieuses du football français, avec huit titres de champion de France et trois Coupes de France, notamment.

Naissances :

Gwendal Peizerat (patinage artistique) né en 1972



Ce danseur sur glace français est champion du monde en 2000 et champion olympique avec Marina Anissina en 2002.



Isabelle Yacoubou (basketball) née en 1986



Isabelle Yacoubou est une basketteuse française, originaire du Bénin, qui compte 126 sélections en équipe de France. Médaillée d’argent aux Jeux de Londres en 2012, elle est aussi championne d’Europe en 2009, mais également médaillée de bronze lors du championnat d’Europe 2011, puis médaillée d’argent en 2013 et 2015. Avec le Ros Casares Valence, Isabelle Yacoubou remporte l’Euroligue, en 2012.

Décès :

Telê Santana (football) décédé en 2006



Telê Santana est un joueur puis entraîneur de football brésilien. Durant les années 80, il est le sélectionneur de l’équipe du Brésil. Lors du Mondial 1982 en Espagne, la Seleção pratique un football merveilleux avec, en son sein, des joueurs comme Zico, Sócrates et Falcão. Mais le Brésil se fait surprendre lors du second tour, par l’Italie. Malgré ses échecs avec la sélection, Telê Santana a vu son Brésil être considéré comme l’une des plus belles équipes de l’histoire de la Seleção.