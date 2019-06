Euro: Brunet en argent, Lefort en bronze

L'équipe de France a parfaitement débuté les championnats d'Europe disputés à Düsseldorf, avec déjà deux médailles au compteur. Au sabre, Manon Brunet a réussi à s'emparer de la médaille d'argent. La Tricolore a réussi à disposer de la numéro 1 mondiale, Sofia Velikaya (15-11), en demi-finale mais elle n'a pas réussi à l'emporter en finale contre l'Ukrainienne Olga Kharlan (15-12). Une première médaille européenne en individuel évidemment très prometteuse.

Du côté des garçons, c'est Enzo Lefort qui a tiré son épingle du jeu au fleuret. Au terme d'une belle journée, malgré un raté en demi-finale contre le champion olympique Garozzo (8-15), il a terminé avec une belle médaille de bronze. Maxime Pauty, lui, termine à la 5e place.

#Steel2019 #RoadToTokyo // CHAMPIONNATS D'EUROPE

Première journée de compétition et déjà deux médailles pour la délégation française

Bravo à @Noune_Brunette et @Enzo_Lefort, ainsi qu'à tout le staff qui les accompagne au quotidien et sur ces championnats pic.twitter.com/VF74MLl5CZ