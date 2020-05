Estanguet, Real Madrid, Daniel Alves : Les 6 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1986 : Le Real conserve son titre



Après son succès obtenu face au Videoton SC lors de la saison 1984-1985, le Real Madrid remporte de nouveau la Coupe de l’UEFA après sa victoire en finale face à Cologne sur le score de 5-3.

Naissances

Tony Estanguet (canoë-kayak) né en 1978



Spécialiste du monoplace slalom canoë, Tony Estanguet est le seul athlète français à avoir gagné trois médailles d'or dans trois Jeux olympiques différents, à Sydney en 2000, à Athènes en 2004 et à Londres en 2012. Lors des JO 2008 organisés à Pékin, Tony Estanguet était le porte-drapeau de la délégation française. Il met fin à sa carrière sportive en novembre 2012 et se lance dans une carrière dans les instances sportives. En 2019, le Palois prend la présidence du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.



Daniel Alves (football) né en 1983



Avec Roberto Carlos et Marcelo, Daniel Alves fait partie intégrante des plus grands défenseurs latéraux de l’histoire du Brésil. De 2002 à 2016, Dani Aves évolue en Espagne, successivement au FC Séville puis au FC Barcelone. C’est dans ce championnat que le Brésilien étoffera considérablement son palmarès. Il remporte deux coupes de l’UEFA avec le FC Séville. Pour sa première saison sous le maillot du Barca, Daniel Alves remporte sept titres. Deux ans plus tard, le Brésilien remporte de nouveau une nouvelle C1 en dominant Manchester United en finale (3-1). Après 14 ans passés en Espagne, Alves décide de quitter l’Espagne à l'été 2016 pour rejoindre la Juventus Turin. En 2017, il accède à la finale de la Ligue des Champions, mais son équipe s’incline face au Real Madrid (4-1). Il décide de rejoindre le PSG en 2017, où il retrouve Neymar, son ancien coéquipier du Barca. À Paris, Alves remporte deux titres de champions, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue. À l’été 2019, le latéral brésilien quitte l’Europe et s'engage en faveur du Sao Paulo FC.

Décès

Giovanni Gerbi (cyclisme) décédé en 1955



En 1905, Giovanni Gerbi remporte la première édition du Tour de Lombardie. En 1911, il termine troisième du Tour d'Italie. Entre 1921 et 1925, il ne participe à aucune course. Il recommence à courir en 1926, mais décide d'arrêter sa carrière faute de résultats. Il effectue finalement un nouveau retour à la compétition en 1932, sous les couleurs de l'équipe portant son nom : Gerbi. Sacré champion d'Italie chez les vétérans, il participe à son neuvième Tour d'Italie, qu'il abandonne lors de la huitième étape. À 47 ans, il est toujours à ce jour le cycliste le plus âgé à avoir participé au Giro.