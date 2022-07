Encore deux épéistes en lice...

... et deux sabreurs

Après avoir gagné cinq médailles lors des Jeux Olympiques de Tokyo et onze lors des championnats d'Europe d'Antalya le mois dernier, l'équipe de France escrime espère faire le plein du côté du Caire, où se déroulent cette semaine les 68emes championnats du monde. A deux ans des JO de Paris, le président de la Fédération française d'escrime n'a pas fixé d'objectif chiffré en termes de médailles, mais le but est de poursuivre sur cette dynamique. La compétition a en tout cas bien commencé pour la délégation tricolore en ce lundi, où l'épée femmes et le sabre hommes sont au menu.Sacrées championnes d'Europe par équipes en juin, Marie-Florence Candassamy, Auriane Mallo et Lauren Rembi sont en lice en individuel, tout comme Joséphine Jacques André Coquin. Et(31 ans), double vice-championne d'Europe en individuel, s'est arrêtée en huitièmes de finale. Après avoir battu l'Autrichienne Paula Schmidl 15-11, puis la Péruvienne Maria Doig Calderon 15-10, elle est tombée face à l'Estonienne Nelli Differt, sur le score de 15-10.(28 ans) s'est elle aussi qualifiée pour les huitièmes en se défaisant de la Roumaine Alexandra Predescu 15-7 puis de la Polonaise Martyna Swatowska-Wenglarczyk 15-8.(31 ans), de son côté, a également rallié les huitièmes en éliminant la Suisse Pauline Brunner 15-9 puis l'Italienne Alberta Santuccio 15-10, alors que sa petite soeur(30 ans) est la première Française éliminée en ce lundi. Elle a subi la loi de l'Italienne Mara Navarria, championne du monde 2018, sur le score de 14-12, après avoir éliminé la Suédoise Emma Fransson 15-11.Du côté des sabreurs,(36 ans) et(22 ans) espéraient faire au moins aussi bien qu'aux championnats d'Europe, où ils avaient décroché la médaille de bronze. Mais le tirage au sort les a faits s'opposer dès le premier tour ! Et c'est Apithy, quadruple médaillé européen en individuel, qui a fait respecter la logique en battant Bibi 15-6. Il affrontait ensuite le Hongrois de 39 ans Tamas Decsi, médaillé de bronze mondial en 2009, et l'a battu 15-11. Le voici donc en huitièmes de finale, en compagnie de celui qui a réussi l'exploit du jour,(22 ans), vainqueur du Hong Kongais Sze Long Aaron Ho 15-12 pour son entrée en lice, mais surtout du double médaillé de bronze des JO 2016 et 2021 et n°1 mondial, le Sud-Coréen Junghwan Kim, sur le score de 15-13 ! Apithy affrontera l'Iranien Ali Pakdaman et Pianfetti le Sud-Coréen Junho Kim (médaillé de bronze mondial en 2018) pour une place en quarts.(22 ans) a quant à lui été éliminé dès les 32emes de finale par l'Allemand Matyas Szabo, sur le score de 15-11.