Escalade : Deux records du monde sont tombés !

L'escalade avait connu des débuts fracassants aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo en août dernier. Spectaculaire et télégénique, cette discipline possède en outre l'avantage de présenter plusieurs disciplines (la vitesse, le bloc, la difficulté). En vitesse, deux concurrents côte à côte doivent grimper le plus rapidement possible un mur vertical de 15 mètres, le spectacle est garanti lors de ces courses en duel. Et. Détenteur du record du monde en la matière avec le temps canon de 5.20 secondes établi à Salt Lake City le 29 mai 2021, celui-ci a vu sa marque de référence battue ce vendredi par un compatriote.En lice à Séoul pour la 2eme étape de la Coupe du monde,. Une prouesse si impressionnante que cet homme araignée donne l'impression de courir à la verticale pendant son ascension. Le nouveau Spider-Man fera logiquement office de grand favori en finales ce vendredi à 13h. Au même titre qu'Aleksandra Miroslaw chez les dames. Moins d'une heure après l'exploit de l'Indonésien,. Une prouesse réalisée sur son premier run en qualifications également.Ce temps impressionne davantage car il améliore de 20 centièmes la marque précédente établie par la Polonaise en finale des Jeux de Tokyo face à la Française Anouck Jaubert. La grimpeuse la plus rapide du monde sera la favorite de cette étape sud-coréenne de la Coupe du monde à laquelle participent également. Côté masculin, Bassa Mawem est absent mais Guillaume Moro et Pierre Rebreyend représenteront la délégation française en finales.