Environnement : Chamonix-Mont-Blanc lance le relais Sport Planète

Le relais Sport Planète, c'est parti ! Ce vendredi, la ville de Chamonix-Mont-Blanc a donné le coup d'envoi de ce parcours sportif et initiatique destinée à sensibiliser le public sur la protection de l'environnement. Au menu de ce relais sportif fédéré par MAIF : diverses disciplines, des expositions, des conférences sur l'éco-responsabilité mais surtout neuf étapes (avec dans chaque ville une programmation "Agora-Expo-Action" de proposée) auxquelles se prêteront une centaine de sportifs amateurs mais aussi professionnels jusqu'à l'arrivée de l'épreuve, le 21 novembre prochain à Nice, ultime étape de cette course imaginée par des défenseurs de l'environnement et fédérant plusieurs de ses partenaires issus des réseaux sportifs et environnementaux, dont MAIF, engagée depuis plusieurs années déjà en faveur d'actions écoresponsables menées sur le terrain sportif.« Ce relais Sport Planète chaîne sur 1200 km une centaine d’associations, fédérations et clubs, beaucoup d’acteurs du territoire qui s’engagent au quotidien pour que le sport rime avec bonne santé de la planète. En fédérant ces organisations pour sensibiliser le grand public, nous faisons tous ensemble la démonstration que c’est en unissant savoir-faire et bonne volonté de tout horizon que nous pouvons faire face aux enjeux écologiques », apprécie le responsable de l'engagement sociétal MAIF Philippe Tauvel alors que Chamonix-Mont-Blanc ouvrira le bal ce vendredi de cette course qui aura pour cadre la mer et la montagne et proposera chaque jour des discipline diverses, toujours dans ce même objectif de sensibiliser le public à l'impact du sport sur l'environnement et à agir pour la planète.Le running vélo, le kayak, le parapente, la course ou le trail se succèderont ainsi au fil des neuf étapes (tout dépendra du tracé défini comme des contraintes territoriales) - Chamonix-Mont-Blanc, La Motte-Servolex, Lyon, Valence, Vallon-Pont-d'Arc, Avignon, Marseille, Hyères, Mouans-Sartoux et Nice - auxquelles participeront notamment les éco-aventuriers Solène Chevreuil, Nicolas Vandenelsken, Benjamin de Molliens ou encore Anaëlle Marot. Les fédérations d'athlétisme (FFA), d'aviron (FFAviron) ou l'UNSS présenteront également des groupes de relayeurs. Et comme à tout événement son règlement, une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas les chronos qui départageront les concurrents mais... le nombre de personnes sensibilisées sur le parcours via le minimalisme de l'organisation, l'usage du circuit-court ou encore la mutualisation des ressources. Le tout jusqu'à l'arrivée à Nice, où sera inaugurée l'exposition "Sport Planète" au Musée national du sport.