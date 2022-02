En direct : Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le sport

Dimanche 27 février



HANDBALL : Le report de matchs de Coupe d'Europe





VOLLEY : Boycott de la France





TENNIS : L'engagement d'Elina Svitolina



Samedi 26 février



VOLLEY : La FIVB confirme la tenue du Mondial en Russie



Vendredi 25 février



FOOTBALL : La délocalisation de la finale de la Ligue des champions





FORMULE 1 : L'annulation du Grand-Prix de Russie





SKI : L'annulation des compétitions en Russie





MINISTERE DES SPORTS : La prise de position de Roxana Maracineanu



La fédération européenne de handball a annoncé l’annulation du match entre le Motor Zaporozhye et le PSG en Ligue des Champions le 1er mars prochain. Dans le même temps, Nantes a obtenu auprès de l'EHF le report du match de Ligue Européenne prévu à la même date face à Chekhovskie Medvedi.Par la voix du président de la Fédération Française de Volley-Ball, l'équipe de France masculine, championne olympique en titre, annonce un boycott du prochain Mondial en Russie si la compétition est maintenue dans le pays.La joueuse ukrainienne Elina Svitolina s'est dite "dévastée" par le conflit militaire opposant son pays à la Russie. Ne pouvant pas rester sans rien faire, elle s'est engagée à reverser l'intégralité de ses prochains gains en tournoi afin de venir en aide à l'Ukraine.Malgré les annulations de plusieurs compétitions sportives devant se tenir en Russie, la Fédération Internationale de Volley-Ball a maintenu la tenue du Mondial masculin 2022 au pays dirigé par Vladimir Poutine. La FIVB prône une séparation entre la politique et le sport.L'UEFA a été une des premières instances à réagir à l'invasion russe de l'Ukraine. La finale de la Ligue des champions, prévue à Saint-Pétersbourg, a été déplacée au Stade de France.La FIA a pris ses responsabilités en retirant du calendrier de la saison le Grand-Prix de Formule 1 de Russie programmé à Sotchi au mois de septembre. Plusieurs pilotes du paddock, dont le récent champion du monde Max Verstappen, avaient réclamé en amont cette décision.La Fédération Internationale de Ski a retiré de son programme cinq épreuves. Des étapes de Coupe du monde de skicross, de freestyle, de saut à ski ainsi que les finales de Coupe du monde de ski de fond sont impactées.La Ministre des Sports a réuni des personnalités influentes du sport français telles que la présidente du CNOSF et des présidents de ligues pour enjoindre aux sportifs tricolores de ne pas se rendre sur le territoire russe.