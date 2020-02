En 1945, Pelé n’était pas encore en équipe du Brésil, Franz Beckenbaueur venait de naître et Johan Cruyff n’était pas encore de ce monde. Pourtant le 6 octobre dernier, la fédération égyptienne a enregistré l’arrivée d’Eez Eldin Bahder âgé de 74 ans. Cet égyptien a signé un contrat pour jouer en 3e division égyptienne. La fédération locale considère désormais Bahder comme le plus ancien footballeur professionnel au monde.

La fédération égyptienne a invitée le Guinness Book des records

L’homme de 74 n’a aucun antécédent dans le monde professionnel, il a impressionné la fédération égyptienne à travers une vidéo tournée dans son jardin montrant ses exploits balle au pied.







Ce dernier a su convaincre les dirigeants égyptiens de lui laisser une chance. « Ils étaient impressionnés par mes capacités physiques, il ne pensait pas qu’un homme de cet âge-là soit capable de telle prouesse, ils m’ont soutenu et ont commencé à appeler divers clubs pour me signer » souligne-t-il. Le vétéran espère désormais ne pas cirer le banc de touche et pourquoi pas être titularisé d’entrée. La fédération égyptienne n’a pas hésité quant à elle à contacter le Guinness Book des records afin d’enregistrer Bahder comme étant « le plus ancien footballeur professionnel de l’histoire ».