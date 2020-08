Edwards, Perrin et DeMar DeRozan : les 7 août qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1983 : Les premiers championnats du monde d'athlétisme



Organisés par la Fédération internationale, les premiers championnats du monde d'athlétisme ont lieu à Helsinki en Finlande, du 7 au 14 août 1983. Pour cette première édition, on dénombre pas moins de 1330 athlètes venus de 153 nations différentes. Au programme, quarante et une disciplines dont deux qui ont fait l'objet d'un record du monde : les États-Unis avec le 4x100 mètres masculin (37''86') et la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvílová sur le 400 mètres (47''99'). L'Allemagne de l'Est remporte ces championnats avec dix médailles d'or, sept en argent et cinq de bronze, devant les États-Unis et l'Union soviétique.



1995 : Jonathan Edwards bat deux fois le record du monde du triple saut



Au milieu des années 1990, le Britannique Jonathan Edwards règne en maître sur le triple saut. Mais l'année 1995 le fait entrer dans une nouvelle dimension, celle de légende de l'athlétisme. À Villeneuve-d'Ascq, lorsqu'il entame sa saison, il franchit la barre symbolique des 18 mètres (18,39 et 18,43 mètres) mais ses deux marques ne peuvent être homologuées en raison d'un vent trop favorable. Qu'importe, le Britannique sait qu'il peut atteindre le record du monde et il est désigné favori des championnats du monde de Göteborg. Ce statut, Edwards l'assume parfaitement en réussissant son objectif une première fois avec un saut à 18,16 mètres puis une seconde fois (18,29 mètres). Le Britannique, qui est également médaillé d'or à Sydney (2000), détient toujours le record du monde de la discipline.

Naissances

Loïc Perrin (football) né en 1985



L'ex-capitaine stéphanois a récemment fait parler de lui mais pas forcément de la bonne manière. Alors qu'il jouait son dernier match contre le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe de France (le 24 juillet, défaite 1-0), le défenseur a violemment taclé Kylian Mbappé. Cette action lui a valu un carton rouge et un certain lynchage car il est possible que la star parisienne soit forfait en Ligue des Champions. Au regard d'une immense carrière (470 matchs en L1, tous avec l'ASSE), Loïc Perrin, qui a remporté la Coupe de la Ligue en 2013, a obtenu une reconversion au sein de son club de cœur, l'AS Saint-Étienne.



DeMar DeRozan (basket) né en 1989



Drafté en 2009 par les Toronto Raptors, DeMar DeRozan évolue neuf ans dans la franchise canadienne au poste d'arrière/ailier. Malgré une prolongation à Toronto en 2016 (145 millions de dollars sur cinq ans), il est échangé chez les San Antonio Spurs avec Jakob Pötlt, contre Kawhi Leonard et Danny Green. Avec la franchise texane, l'Américain tourne cette saison à 21 points par match, en moyenne. Le natif de Compton en Californie a joué également pour le Team USA avec qui il est champion du monde en 2014 et champion olympique en 2016.



Adam et Simon Yates (cyclisme) nés en 1992



Les frères jumeaux britanniques fêtent leur 28eme anniversaire ce jour et courent tous les deux au sein de l'équipe australienne Mitchelton-Scott. Adam Yates a commencé sa carrière dans le même club que son frère, avant de migrer vers la France et l'équipe UVCA Troyes. En 2014, il est recruté par Orica-Green en même temps que son frère. En 2015, il remporte sa première grande course (Clasica San Sebastian) puis est élu meilleur jeune du Tour de France l'année suivante (il termine 4eme du classement général). Adam a gagné plusieurs autres courses depuis, notamment le Tour de Croatie (2019) et en début d'année, le Tour des Émirats arabes unis. Un an après son frère, Simon est lui aussi désigné meilleur jeune du Tour de France 2017. Mais lui s'est davantage distingué sur les Grands Tours, avec sept étapes remportées (2 lors des Vuelta 2016 et 2018, 2 au Tour de France en 2019 et 3 au Giro en 2018) et le général de la Vuelta en 2018. Cette même année, le grimpeur remporte le classement mondial du World Tour de l'UCI. Les jumeaux sont annoncés sur le départ cette saison mais dans différentes équipes. Une première pour les Yates.