Eddy Merckx, Mondial 1970, Venus Williams : Les 17 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

1970 : Pluie de buts au stade Azteca



Demi-finale d’anthologie lors de la Coupe du monde de football au Mexique entre l’Allemagne et l’Italie. Menés 1 but à 0 jusqu’à la dernière minute, les Allemands parviennent à égaliser grâce à un but du défenseur de l'AC Milan Karl-Heinz Schnellinger dans le temps additionnel. Cinq buts seront inscrits au cours d’une prolongation exceptionnelle, au terme de laquelle les Italiens finissent par s’imposer 4 buts à 3.

Naissances

Eddy Merckx (cyclisme) né en 1945



Considéré comme le plus grand cycliste de l’histoire. Eddy Merckx a remporté 625 courses (525 victoires sur route, 98 succès sur la piste et deux bouquets en cyclo-cross) durant sa carrière, ce qui constitue un record. Surnommé « Le Cannibale », le Belge a notamment gagné onze Grands Tours (cinq Tours de France, cinq Tours d’Italie et un Tour d’Espagne), ce qui est là aussi un record.



Venus Williams (tennis) née en 1980



La sœur aînée de Serena Williams a remporté 23 titres du Grand Chelem durant sa carrière : 7 titres en simple (5 Wimbledon et 2 US Open), 14 titres en double dames avec sa sœur Serena Williams (4 Open d’Australie, 2 Roland-Garros, 6 Wimbledon et 2 US Open) et 2 titres en double mixte avec Justin Gimelstob (1 Open d’Australie et 1 Roland-Garros). Elle est révélée au grand public en 1997 à seulement 17 ans lorsqu’elle devient la première joueuse non tête de série à atteindre la finale de l’US Open en simple, s’inclinant face à une autre prodige de 17 ans, Martina Hingis. Numéro un mondial pour la première fois le 25 février 2002, et première joueuse noire de l’histoire à atteindre ce rang, quelques mois avant sa sœur cadette Serena Williams, Venus Williams a remporté quarante-neuf titres en simple et vingt-deux en double dames. Médaillée olympique à cinq reprises (trois médailles d’or en double dames, une médaille d’or en simple dames et une médaille d’argent en double mixte), elle est la seule joueuse de tennis (hommes et femmes confondus) à avoir remporté au moins une médaille lors de quatre Olympiades (Sydney 2000, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016).