Dopage : Une situation toujours plus compliquée pour la Russie

WADA’s Compliance Review Committee recommends non-compliance for RUSADA: https://t.co/HQMsoXA4ya

— WADA (@wada_ama) November 22, 2019

World Athletics menace ouvertement la Russie



The charge relates to the conduct of senior @rusathletics officials – including federation President Dmitry Shlyakhtin and Executive Director Alexander Parkin - during an investigation into whereabouts violation committed by Russian high jumper Danil Lysenko. #AIUNews

2/2

— Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) November 21, 2019

La Russie va-t-elle payer au prix fort ses errements concernant le dopage ? Alors que, dans ses colonnes, le quotidien Daily Mail a récemment dévoilé que l’Agence Mondiale Antidopage pourrait sanctionner le pays et l’écarter définitivement de l’Euro 2020 et de son organisation, c’est par voie de communiqué que l’agence a confirmé avoir envoyé à son Comité de Révision de la Conformité une recommandation pour déclarer la Russie comme étant un pays en non-conformité avec le Code Mondial Antidopage. Une procédure qui fait suite aux incohérences décelées dans les données récupérées de haute lutte par les enquêteurs de l’AMA dans l’ancien laboratoire de Moscou. Cette recommandation sera étudiée le 9 décembre prochain à l’occasion d’une réunion du Comité Exécutif de l’agence organisée à Paris. Si cette non-recommandation est confirmée, la Russie pourrait être mise au ban du sport mondial, et notamment des Jeux Olympiques de Tokyo.Mais, en attendant cette échéance cruciale, la Russie a vu World Athletics (ex-IAAF) durcir sa position à l’encontre de la Fédération Russe d’athlétisme (RusAF). En effet, l’Unité d’Intégrité de l’Athlétisme (AIU) a mis en cause plusieurs hauts-dirigeants de la RusAF, dont son président Dmitri Shlyakhtin, accusés d’avoir fourni au sauteur en hauteur Daniil Lysenko des faux-documents lui permettant d’échapper à une suspension à la suite de plusieurs « no shows », des manquements à ses obligations de localisation. Dans l’attente de la conclusion de l’enquête de l’AIU, World Athletics a confirmé ce vendredi avoir suspendu le processus pouvant mener à la réintégration de la RusAF mais également la possibilité pour des athlètes russes donnant toutes les garanties de probité d’obtenir le statut d’« athlète neutre autorisé ». De plus, le Conseil de World Athletics a demandé à la taskforce en charge du dossier de lui faire des recommandations quant aux sanctions dont pourrait faire l’objet la RusAF dans le cas d’une violation confirmée des règles antidopage. Dans son communiqué, World Athletics ne le cache pas, la RusAF risque une expulsion pure et simple, mettant en péril l’avenir à moyen terme de l’athlétisme au plus haut niveau en Russie.