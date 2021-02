Dopage : Pas d'appel devant la justice suisse pour l'AMA contre la Russie

WADA does not appeal CAS decision regarding Russian Anti-Doping Agency to Swiss Federal Tribunal ⤵️https://t.co/x7g2CqHua7

L’AMA « reste déçue » mais accepte la décision du TAS

L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) met fin à la procédure. Alors que la Russie a initialement été exclue des principales compétitions internationales (Jeux Olympiques, championnats du monde, etc.) pour quatre ans en décembre 2019, l’agence russe antidopage (Rusada) avait interjeté appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’institution basée à Lausanne, après une longue procédure, a annoncé le 17 décembre dernier sa décision de réduire à deux ans la sanction qui frappe la Russie, soit jusqu’en décembre 2022. Une sanction qui s’est récemment matérialisée à l’occasion du championnat du monde de handball masculin durant lequel l’équipe russe a participé sous le nom d’équipe de la Fédération Russe de handball, sans le drapeau ni l’hymne de la Russie.L’AMA avait l’opportunité de faire appel de cette décision devant le Tribunal Fédéral Suisse. Mais l’agence, qui souhaitait ardemment voir la Russie lourdement sanctionnée pour l’ensemble des scandales liés au dopage auxquels le pays était lié, a finalement renoncé à une telle procédure devant la justice suisse, qui aurait été basée sur la forme et non pas le fond. « L'AMA reste déçue que le TAS n'ait pas accepté toutes les conséquences que l'Agence avait proposées pour une durée de quatre ans », annonce l’agence dans un communiqué. « Suite à l'avis unanime de conseillers juridiques internes et externes, l'AMA est fermement convaincue qu'un appel n'aurait servi à rien et a décidé de s'abstenir de le faire », confirme l’agence. La Russie sera donc bien suspendue jusqu’en décembre 2022 et ne participera donc pas en son nom aux prochains Jeux Olympiques d’été à Tokyo mais également aux JO d’hiver organisés à Pékin au début de l’année 2022.